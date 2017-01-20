LinkedIn Facebook’u Kendi Silahıyla Vurdu, Masaüstü Tasarımını Neredeyse Tamamen Facebook’a Benzetti!

Masaüstü arayüzünün tasarımında önemli yeniliklere giden LinkedIn’in yeni tasarımı, ilk bakışta kullanıcılara ‘acaba Facebook’a mı geldik?’ dedirtecek türden.

Facebook’un agresif Instagram politikasını hepimiz biliyoruz. Sosyal ağ platformunu adeta Snapchat yapmak için didinip duran Facebook, bu sefer kendi silahıyla vuruldu. LinkedIn, yeni masaüstü arayüzü tasarımında Facebook’un dinamiklerinden faydalandı.

Kategorileri (mesaj, ana sayfa, işler, bildirimler, ben, ağım, arama isimleri olarak) yedi farklı bölüme ayıran LinkedIn, ana akışıyla da Facebook’u fazlasıyla hatırlatıyor. Yine Facebook’taki gibi istenmeye kişilerin takipten çıkarılmasını sağlayan LinkedIn, paylaşımlarını özel olarak saklayabiliyor.

En sağlam değişiklik ise mesajlaşma arayüzünde yaşandı. Her sayfanın altından ulaşılabilen yeni mesaj sistemi sayesinde kullanıcılar, arkadaş listesindekilerle rahatça konuşabilecekler.

LinkedIn, yaklaşık 14 yıldır ilk kez bu kadar köklü bir arayüz değişikliğine gitti. Söylenenlere göre şirket, bu değişikliğe Microsoft’un satın alma işleminden önce başlamış. LinkedIn, hatırlarsanız Microsoft tarafından 26 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.