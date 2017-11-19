Çin'in en büyük ikinci profesyonel sosyal ağı olan Maimai'nin, 75 milyon dolarlık yardımla birlikte daha da büyüyeceği bekleniyor.

LinkedIn’in en büyük Çin’li rakibi Maimai, son C Serisi döneminde 75 milyon dolar fon yardımı alarak 2019 IPO’ya katılacak. Söz konusu destek, Kuaishou, Tantan, Musical.ly veRenren gibi popüler sosyal ağ uygulamalarına yatırım yapan DCM Ventures tarafından geldi. Aynı zamanda IDG Capital ve Morningside Venture Capital’ da bu dönemde yer aldılar. Çinli istihdam firması devi Zhilian Recruitment’ da stratejik yatırımcı olarak işlemlere dahil oldu.

Maimai 2013 yılı sonbahar döneminde, Microsoft’un profesyonel sosyal ağı Çin’de şubesini açmadan (LinkedIn China) birkaç ay önce faaliyete geçti. O zamandan beri her iki firma da Çin’in profesyonel kullanıcılarını kapmak için kıran kırana mücadele veriyorlar.

Zamanla Amerikalı rakibine yaklaşan Maimai’nin yapılan araştırmalara göre kullanıcı sayısı Nisan ayında 30 milyon civarındaydı. LinkedIn China ise aynı dönemde 32 milyon kayıtlı kullanıcıya erişmişti. Bununla birlikte iResearch uygulama bazında yapılan araştırmada ise Çinli girişimci firma, Amerikan devine fark attı. Maimai Haziran ayında ücretsiz işletme uygulamaları kullanımı bazında Alibaba’nın Ding Ding ve WeChat Enterprise adlı uygulamalarından sonra üçüncü oldu.

LinkedIn China, özel bir bağlantı gerektirmeden erişilebilen (VPN, v.s.) yegane yabancı sosyal ağlardan biri olma özelliğini taşıyor. Apple, Amazon, Microsoft, IBM, Uber ve Airbnb gibi firmalar veri merkezlerini Çin hükümetinin talepleri doğrultusunda Çin’e taşımak zorunda kalmışlarken, LinkedIn China’ya ise veri merkezini Çin dışında tutma izni verildi.