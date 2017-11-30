'Türkiye'den neden bir Facebook, WhatsApp, Instagram çıkmıyor?' sorusu pek çok kişi tarafından sorulan ancak tam olarak cevaplanamayan bir soruydu. 3 yıl LinkedIn’in Türkiye Direktörlüğü'nü yapan Ali Rıza Babaoğlan, bu soruya makul bir cevap verdi.

Türk insanının sosyal medyaya olan ilgisi oldukça fazla. Hatta öyle ki sosyal medya kullanım oranlarına baktığımızda dünyanın pek çok büyük ülkesini geride bırakmaktayız. Buna rağmen Türk yapımı bir sosyal medya platformu oluşturmakta da bir o kadar eksik kalıyoruz. Ama neden?

Pek çok sosyal medya kullanıcısının kafasını kurcalayan bu soru, bir melek yatırımcı olan ve geçmişte 3 yıl LinkedIn’in Türkiye Direktör’lüğünü üstlenen Ali Rıza Babaoğlan’a soruldu. Ntv.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Babaoğlan, Türkiye’den başarılı bir sosyal medya platformu çıkmamasının en büyük nedeninin sabırsızlık olduğunu söyledi.

'Facebook çok uç bir örnek ama Türkiye’den neden bir WhatsApp, Spotify çıkmıyor?' sorusuna cevaben Babaoğlan, '’Türkiye’de eksik olan şey ekosistemin tam oturmaması ve sabırsızlık. Bunlar da deneyim eksiliğinden kaynaklanıyor. Bunun zamanla iyileşeceğini umuyorum. Biz daha çok operasyonel alanlarda ve teknolojik ürünlerde başarılı olabilecek bir ülkeyiz.’’

Bu konuda daima risk ve baskı olduğunu hatırlatan Babaoğlan, ‘’Başarılı bir girişimcide gördüğüm özellikler: Odaklı, gerçekçi, baskı altında rahat çalışabilen, risk alan ve iyi bir ekip yöneticisi olanlardır. Bu tarz girişimcilerin de artması gerekiyor.‘’ dedi.