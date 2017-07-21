Dünya’nın her ülkesinde milyonlarca dinleyicisi olan müzik grubu Linkin Park’ın solisti Chester Bennington, dün Kaliforniya’daki evinde kendini asarak intihar etti. Olayın bir kaç saat ardından eşinin Twitter profilinden yapılan rahatsız edici paylaşımlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Chester Bennington dünya çapındaki sesiyle, müziğiyle ve sanata olan yaklaşımıyla tanınan sembol isimlerden biriydi. Grubu Linkin Park ile beraber yaptığı müzikler ve yenlikçi tarzları, 2000’lerin başından bu yana dünya çapında üne kavuşmalarını sağladı.

Gençlik yıllarında yaşadığı travmalar sonucunda uyuşturucu ve alkol batağına düşen Chester, gerekli tedavileri almış ve kötü alışkanlıklarından büyük ölçüde kurtulmayı başarmıştı. Ancak, milyonların çocukluk ve ergenlik döneminde büyük bir etkiye sahip olan başarılı müzisyenin tüyler ürperten intiharının sebebi hala bilinmiyor. Kendisinin bir depresyon geçirdiği söylense de verdiği son demeçler ve ölümü sırasında grubuyla turnede olması, depresyonda olduğu ihtimalini azaltıyor.

Ölümünden sadece saatler sonra Chester’ın eşi Talinda Bennington’un hesabından atılan tweetler ise kafaları fazlasıyla karıştırdı.

“Kendini Öldürmedi. Asılmadan önce zaten ölmüştü, kanıtlarım var”

İddialara göre Talinde Bennington'un hesabı bir korsan tarafından ele geçirilmişti ve gece boyunca 6 farklı tweet'le, intiharın aslında bir cinayet olduğuna ilişkin şeyler yazılmıştı. Talinda’nın takipçileri hastalıklı paylaşımlar üzerine hesabın askıya alınması için Twitter’da resmen yalvardılar.

“Ona kendini asması için ben cesaretlendirdim, onu kimsenin önemsemediğini söyledim”

Gittikçe garipleşen paylaşımlar doruk noktasına şu şekilde ulaştı: “Sanırım artık söylemenin vakti geldi. Chester’ı Mike Shinoda ile aldatıyordum”

Mike Shinoda, Linkin Park grubunun bir diğer bel kemiği üyesi ve en az Chester kadar başarılı bir müzisyen:

Yapılan tüm şok edici paylaşımlar silindiği için insanlar, bunu bir bilgisayar korsanın eylemi olarak nitelendirmeye devam ediyorlar. Chester’ın ölümü hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmezken, yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmediği sürece intiharın bir cinayet olduğu hakkındaki söylemler devam edecektir.