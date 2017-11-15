Ölü Wi-Fi Noktalarına Dahi Erişmenizi Sağlayan Yeni Router

İki adet 5GHz bağlantısına sahip olan ve bir de 2.4GHz bant genişliği ile çalışan Linksys’in yeni modemi RE9000, erişilemeyen Wi-Fi noktalarına erişim sağlıyor.

Bulunduğunuz yerdeki kablosuz internet kaynağı, ölü noktalar sebebiyle geniş bir alana ulaşmıyorsa Linksys’in yeni çözümü, aradığınız ürün olabilir. Ünlü modem üreticisi Linksys’in yeni ürünü olan RE9000, internet sinyallerinin ulaşamadığı noktaları bularak buralara da internet sinyali gönderiyor.

Birçok cihaza bağlanabilen üç bantlı MU-MUMO teknolojisiyle çalışan RE9000, bir cihaza 5GHz sinyal gönderebilirken bir başka cihaza ise 2.4GHz’lik sinyal gönderebiliyor. Bünyesindeki Netgear Spot Finder özelliğiyle sinyallerin ulaşamadığı noktaları tespit eden router, KRACK W-Fi için de özel bir yazılıma sahip. İçinde otomatik güncelleme yazılımı bulunan RE9000, Linksys’in göndereceği güncellemeleri otomatik olarak alacak.

23 Kasım’dan itibaren satışa çıkması beklenen router’in Türkiye’ye geleceği tarih ise henüz belli değil. 170 dolar etiket fiyatı bulunan RE9000, özellikle de sinyal almakta zorlanan kullanıcıların favori ürünlerinden bir tanesi olabilir.