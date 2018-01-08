Linksys tarafından Xbox One kullanıcılarına özel olarak tasarlanan WRT32XB, konsol oyuncularına ağ üzerinde öncelik tanıyarak ping sorununun üstesinden geliyor.

Linksys, ev ağı kullanan oyuncuların oyun deneyimini maksimum seviyeye çıkarmak için Rivet Networks ile yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz sonbaharda tanıttığı WRT32X ağ yönlendiricisini yeniden tasarlayan Linksys, Xbox One ailesi için WRT32XB ağ yönlendiricisini tanıttı.

Rivet Networks’un Killer Önceliklendirme Motoru’nu kullanan Linksys WRT32XB, bağlı olduğu yerel ağdaki bir Xbox One’ı otomatik olarak algılar ve oyuncunun minimum gecikme yaşaması için konsolun veri paketlerine öncelik tanır. Şirketin iddiasına göre WRT32XB, pingi %65’e kadar düşürebilmektedir.

Teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse WRT32XB ya da standart versiyon olan WRT32X, MU-MIMO destekleyen, 2.4 ve 5GHz frekans bantlarında eş zamanlı olarak çalışabilen bir çift bant AC3200 ağ yönlendiricisidir. 1.8GHz çift çekirdekli işlemciden gücünü alan yönlendiricide 256MB depolama alanı ve 512MB RAM bulunuyor.

Linksys WRT32XB’de ağ üzerinden depolama alanı paylaşımı için bir adet USB 3.0 portu ve bir adet eSATA/USB 2.0 combo portu da bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre Linksys WRT32XB, Killer özellikli bilgisayarlara da benzer ağ önceliklerini tanıyacak. Xbox One oyuncularının ping sorununu sonsuza dek çözmeyi hedefleyen bu ağ yönlendiricisinin fiyatı ise 300 dolar (1150 TL) olacak.