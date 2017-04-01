Linux Bilgisayarlarda Nasıl İnternet Hız Testi Yapılır?

İnternet hız testiyle doğru sonuca ulaşmak için en uygun işletim sistemi Linux. Peki bir Linux sistemde internet servis sağlayıcınızın size sunduğu gerçek hızı nasıl görebilirsiniz?

Eğer yakın zamanda internet hızınızı yükselttiyseniz ve bunu test etmek istiyorsanız, Ookla’nın “Speet Test”i tam size göre. Belki de dünyanın en çok kullanılan hız testi aracına yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişmek zorunda değilsiniz. Hatta Linux’ün komut satırı olan “Terminal”den bu testi yapmak, daha doğru sonuçlar veriyor.

Firmanın, Speedtest-cli isimli komut satırı aracı ile bu testi rahatça yapabilirsiniz. Aşağıdaki komutları yazarak bu aracı Python PIP paket yöneticisi üzerinden indirin.

pip install speedtest-cli

Hızı ise aşağıdaki komutları girerek test etmeye başlayabilirsiniz.

speedtest-cli

Çeşitli özelliklere ulaşmak için alt satırdaki kodu yazabilirsiniz.

speedtest-cli -h

İnternet hızınızın saniyede kaç megabayt olduğunu aşağıdaki kodu yazarark görebilirsiniz.

speedtest-cli --bytes

Uygun serverların listesi için bunu yazın.

speedtest-cli --list

Test için özel bir server seçin. (“server_id” kısmını uygun server ismi ile değiştirin.)

speedtest-cli --server server_id

İnternet hızınızı ölçmenin başka yöntemleri de mevcut. Ancak en etkili yol, bir Linux bilgisayarda yukarıdaki yöntemleri takip etmektir. Bu sayede gerçek hızınızı öğrenebilirsiniz. İyi testler.

