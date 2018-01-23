2018 yılına olabildiğince kötü başlayanlar arasında zirveye oynayan Intel, dünya çapında milyonlarca cihazı etkisi altına alan işlemci açıklarını duyurunca büyük bir krize girmişti. Bu olay üzerine Linux işletim sisteminin yaratıcısı olan Linus Torvalds, Intel’i adeta yerden yere vurdu.

Dünya çapında son 10 yılda üretilmiş neredeyse bütün işlemcileri etkisi altına alan Meltdown ve Spectre açıkları, uzun yıllar işlemci üreticilerinin başını ağrıtacağa benziyor. İlk olarak Intel tarafından açıklanmasına birkaç gün kala basın tarafından sızdırılan belgelerle ortaya çıkan açıklar, AMD ve MediaTek olmak üzere sektörün diğer devlerini de etkiledi.

Yazılımsal olarak bir önlem almanın neredeyse imkansız olduğu bu açıklar, işlemcilerde bulunan bir tasarım hatasından, yani fiziksel bir nedenden kaynaklanıyorlar. Daha fazla bilgi için aşağıdaki içeriklere göz atabilirsiniz:

Intel elbette hatasını düzeltmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak Linux’un arkasındaki isim olan Linus Torvalds, Intel’in bu girişimlerinden hiç de hoşnut değil.

Kendisi, Meltdown açığı için bir düzeltme ekinin yayınlanabileceğini söylüyor. Kullanıcıların bilgisayarları açtıklarında karşılarına çıkacak bir seçenek ile güvenlik önleminin otomatik olarak etkinleştirilebileceğini belirtiyor. Fakat Intel’in performans kaybı endişesiyle bu önlemi almak istemediğini belirtiyor. Yani bir şeyler yapmak mümkünken Intel’in çıkarlarına uygun şekilde hareket ederek, bunu yapmadığından bahsediyor.

Intel’in bugüne kadar aldığı önlemlerin göstermelik olduğuna vurgu yapan Torvalds’a Intel cephesinden şöyle bir cevap geldi:

“Sektördeki ortaklarımızın geri bildirimlerini ciddiye alırız. Çözümler üzerinde birlikte çalışmaya gayret gösterdiğimiz için Linus da dahil olmak üzere Linux topluluğuyla aktif olarak ilgileniyoruz.”

Şirketin sadece söz konusu açıklara karşı önlem almak dışında, Linus Torvalds gibi önemli insanların endişelerini ortadan kaldırmak gibi bir görevi de var.

Geçtiğimiz hafta, Intel kullanıcılarının büyük çoğunluğu bilgisayarlarına gönderilen güncelleştirmenin ardından, sistemin yeniden başlatıldığını söylüyorlar. Intel, Ocak ayının sonuna kadar, aktif olarak kullanılan bütün işlemcileri güncellemeyi planlıyor.

Umarız çok geç olmadan ve açıklara ilişkin veriler, kötü niyetli grupların eline geçmeden bir çözüm bulunur. Yoksa milyonlarca insanın mağdur olduğu bir ana tanıklık edeceğiz.