Linux Ubuntu Kullanıcılarını Mest Edecek 10 Kısayol!

Ubuntu, ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan Linux dağıtımıdır. Bu nedenle sizinle Ubuntu kullanımızını kolaylaştıracak 10 kısayolu paylaştık.

Linux işletim sistemleri, ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Bunların içinde en çok kullanılanı hem dünyada hem de yurdumuzda Ubuntu’dur. Linux, teknik becerileri biraz daha yüksek teknolojisever bir kitleye hitap ettiğinden dolayı kısayollar, gündelik kullanımın içine daha çok giriyor. Bu nedenle sizler için önemli kısayolları derledik.

1- Çalışma Modları Arasında Geçiş

Eğer sisteminizde “Çalışma modu” açık ise, “Settings > Appearance > Behavior”a gelerek buradan değiştirebilirsiniz. Bunu kısa yol ile CTRL+ALT+ SAĞ OK tuşu ile diğer çalışma moduna geçebilirsiniz.

2- Komut Penceresi

ALT + F2 tuşları ile doğrudan komut penceresini açabilirsiniz. Bunu yalnızca ALT tuşuna basarak da açabilir ve istediğinizi arayabilirsiniz. Ayrıca CTRL+ALT+T tuşu ile de terminale ulaşabilirsiniz.

3- Uygulamalar Menüsü

“Pencere Tuşu + ALT” tuşlarına bastıktan sonra F1 ile en popüler olan 10 uygulamayı görebilirsiniz. “CTRL+ Pencere Tuşu + D” ile masa üstüne geri dönebilirsniz.

4- Dosyalarınızı Görün

“Pencere Tuşu+A” en son kullandığınız dosyaları, “Pencere Tuşu + F” dosya ve klasörlerinizi gösterecektir. “Pencere Tuşu+V” ile videolarınız, “Pencere Tuşu+M” ile ise müzik dosyalarınız açılacaktır.

5- Uygulama Döngüsünü Düzenleyin

“ALT+TAB” tuşları ile çalıştığınız pencereler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz pencereden istediğiniz uygulamaya geçebilirsiniz.

6- Farenizi Değiştirin

Eğer farenizde bir sorun varsa, bu kısayollar ile işlerinize devam edebilirsiniz. “ALT+F10” ile şu an kullanmakta olduğunuz uygulamanın menüsünü “ALT+F7” ile de pencereleri istediğiniz yere oynatabilirsniz.

7- Ekran Görüntüsünü Alın

Ubuntu’da ekran görüntüsü yalnızca “PRT SC” tuşu ile alınmıyor, “ALT+PRT SC” kombinasyonunu da kullanmanız gerekli.

8- Profilinizi Kiliteyin

Ubuntu’da profil kilitlemek, Windows’ta da kullandığımız tuş kombinasyonu ile aynı. “CTRL+L” ile kısa molalar için bilgisayarınızı kilitleyebilir, geldiğinizde şifrenizi girerek açabilirsiniz.

9- Çöp Kutusunu Açın

“Pencere Tuşu + T” ile doğrudan çöp kutusunu açabilirsiniz. Yanlışlıkla sildiyseniz veya geri getirmek istiyorsanız, silinen dosyaların üzerine gelip “Restore” diyebilirsiniz.

10- Yeni Kısayollar Ekleyin

Eğer “Webtekno’nun verdikleri yetmedi, yeni kısayollar eklemek istiyorum” diyorsanız, “Pencere Tuşu”na basarak “keyboard” yazın ve arayüzdeki simgeye tıklayın. Buradan “Windows” sekmesine geldiğinizde, istediğiniz gibi kısayolları denetleyebilirsiniz.