Kripto para borsaları arasında dikkatleri üzerine çeken Blok Zinciri teknolojisinde hizmet veren SIRIN LABS, reklam yüzü olarak dünyanın en iyi futbolcularından Messi ile anlaşmaya gitti.

Ünlü simalar, gün geçtikçe Blok Zinciri’ne dahil olma konusunda toplumu etkileri altına almaya başlıyorlar. 2017 yılında ani bir yükselişe geçen Bitcoin, diğer sanal paraların da değerlerinin artmasına neden oldu. İnsanlar birden dünyanın en kazançlı yatırım aracı olarak görülen Blok Zinciri'ne dahil olmaya başladılar.

FC Barcelona’nın adını efsaneler arasına çoktan yazdırmış olan futbolcusu Messi, Blockchain tabanlı teknolojilerle hizmet veren SIRIN LABS şirketiyle reklam anlaşması yaptı. SIRIN LABS şirketini bizi sıkı şekilde takip eden okuyucularımız hatırlayacaklardır. Çünkü firma geçtiğimiz yıl dünyanın en güvenli telefonu olarak lanse edilen bir modeli piyasaya sürmüştü.

Messi anlaşmasıyla şirketin daha geniş kitlelere ulaşacağı yadsınamaz bir gerçek.

Anlaşma üzerine Messi, kişisel Facebook sayfasından şöyle bir açıklama yayınladı:

“Genellikle sahada rakip takımın savunmasını yıpratmaya çalışırım. Blockchain teknolojisinin popüler hale gelmesinden sonra bu teknolojiyi kullanarak güvenli cep telefonu üreten SIRIN LABS firmasına reklam yüzü olarak katılmaktan gurur duyuyorum.”

Daha önce sanal para sektörüne girdiğini açıklayan isimler arasında Paris Hilton ve Floyd Mayweather gibi isimler de vardı. Hiç şüphe yok ki, adını duymadığımız birçok ünlü de bu yatırım avantajını iyi kullanıyor.

Diğer yandan SIRIN Labs, kripto ekonominin yükselen değeri IOTA biriminin alt yapısını kullanarak cihazların birbirine bağlanmasını kolaylaştıracak. IOTA, an itibariyle dünyanın en değerli 4. kripto para birimi ve Microsoft ile Fujitsu gibi devlerin desteğine sahip.

Bakalım Messi’li "kripto reklamlar" nasıl olacak?