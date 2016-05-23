Barcelona FC'nin efsane yıldızlarından Messi'nin Instagram paylaşımı, Türk dizilerini takip ettiğini gözler önüne seriyordu.

Barcelona'nınn Arjantili efsane futbolcusu Lionel Messi'nin kısa süre önce Instagram'da yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Futbol denince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Messi'nin paylaştığı videoda çocuklarını çekerken arka planda izlediği dizi gözlerden kaçmadı.

Messi'nin Instagram'da yaptığı paylaşımda, çocuklarını çekmeye çalışırken arkadaki televizyonu da çektiği görülüyor. Ancak o da ne? Messi, ATV'de yayınlanan Kara Para Aşk adlı dizinin takipçisi çıktı.

Messi'nin bu paylaşımı Türk dizi sektörünün ne kadar ileri gittiğini de gösteriyor. İspanya'da yaşayan Messi'nin dahi izlediği Türk dizileri, ülkemizin ekonomisini büyük katkılar sağlamaya devam ediyor.