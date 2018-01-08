Lipton’un yeni TV reklamını izlediniz mi? Eğer izlemediyseniz biraz sonra Türk televizyon tarihinin en ilginç reklamını izleyeceksiniz.

TV reklamlarının amacı nedir? Pazarlanacak ürünün en iyi şekilde lanse edilip satın alınmasını sağlamaktır. Her gün TV’de onlarca reklam görüyoruz ve çoğu, sanki birbirinin kopyasıymış gibi geldiği için artık zamanla ‘görünmez’ gelmeye başlıyorlar. Lipton’un ekranda uzun süre yalnızca demlenen çayı görmemizi sağladığı yeni reklamı, muhtemelen uzun zamandır izleyeceğiz ilginç reklam olacak.

Yaklaşık 5 dakika süren reklamda, 48. saniyeden sonra yalnızca çay demlenen bir çaydanlık görmeye başlıyoruz. #KonuşalımArtık etiketiyle paylaşılan reklam, aslında sosyal bir mesaj veriyor olsa da televizyonlarını tam da bu reklamın olduğu esnada açanların ‘acaba yayında bir sıkıntı mı var?’ şeklinde düşünmelerine sebep oldu.

Aşağıda reklamla ilgili internetten gelen tepkiler, en altta ise söz konusu reklamı göreceksiniz.