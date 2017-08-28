Lisa İle En Çok Beğeni Alacak Fotoğrafı Önceden Öğrenin!

Lisa uygulaması ile Instagram'a fotoğraf atarken en çok beğeni alacak fotoğrafınızı önceden öğrenebilirsiniz. Profesyonel kullanıcıların imdadına yetişen Lisa ile başarıdan başarıya koşmaya hazır mısınız?

Profesyonel Instagram kullanıcılarının işine oldukça yarayacak, bir uygulama olan Lisa adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarık Demir ve Okan Yılmaz tarafından geliştirilen Lisa, “machine learning” özelliği sayesinde, Instagram'da paylaşmak için ayarladığınız fotoğraflardan hangisinin daha çok beğeni alacağını tahmin edebiliyor.

Tamı tamına 9 aylık bir çalışmanın ürünü olan Lisa, uygulaması geliştirilirken İTÜ Çekirdek desteğini arkasına alarak, Amazon AWS ve Microsoft Azure alt yapılarını kullanıldı. 7 ay önce App Store'daki yerini alan Lisa üzerinden bu süreçte tam olarak 40 binden fazla fazla Instagram paylaşımda en doğru tercihleri kullanıcılara ileterek, kullanıcılara yol gösterdi.

40 binden fazla fotoğrafın Instagram'a atılması için seçen Lisa, 100 binden fazla fotoğrafı da analiz ederek, hem ülkemiz sınırları içerisinde hem de ülkemiz sınırları dışarısında birçok önemli Instagram kullanıcısının birinci tercihi oldu. Piyasaya sunulduğu 140 ülkeden de kullanıcıları olan uygulama, en çok Güney Amerika ülkeleri, Fransa, İspanya ve ABD’de kullanıldığının raporununu yetkililer, kamuoyuyla paylaştı.

Şu an için ücretsiz olarak iOS kullanıcılarına sunulan Lisa, ilerleyen zaman içerisinde diğer mobil platformalara da sunulması tahmin ediliyor. Başarıdan başarıya koşan uygulama bakalım, bu başarısını diğer rakiplerine karşı sürdürmeyi başarabilecek mi?