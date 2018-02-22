Lise Mezunları da Dahil 10.500 Memur Alımı Yapılacak!

Şubat ve Mart ayı içerisinde lise mezunları dahil KPSS şartı koyulmaksızın memur alımları yapılacak.

Kamu kurumu ve kuruluşlarında açılan eksiklikleri gidermek isteyen devlet, Şubat ve Mart ayı içerisinde en az lise mezunu olmak kaydıyla 10.500 çalışanı işe alacak. Normalde memnur alımlarında KPSS şartı koyan kurumlar, bu sefer hem KPSS’ye girenler hem de girmeyenlerin başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler başvuruda bulunmadan önce aşağıdaki kriterleri sağlamış olması gerekiyor:

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımaları,

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olacak hiçbir sağlık probleminin olmaması (engelli alımları hariç),

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgili bulunmamak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Bu şartlar dışında KPSS, YDS, yaş, eğitim gibi niteliklere sahip olanlar özel olarak incelenecek. Eğitiminiz tam olmasına rağmen KPSS’ye girmediyseniz bile başvuruda bulunabiliyorsunuz. Memurları alacak bazı kurumlar KPSS’den yeterli taban puanını isterken, bazı kurumlar KPSS’ye girme zorunluluğu koymuyorlar.

Memur Olmak İçin Eğitim Tam Olmalı

Kamuya başvurup memur olarak çalışmaya başlamak için belirli şartlar altında eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu minvalde başvuru yapacak adaylar en az lise mezunu olmalılar. Bununla birlikte ön lisans ve lisans mezunları bu kadroları almak için ilgili fakültelerden mezun olmaları gerekiyor. Yani, güzel sanatlar fakültesinden mezun olarak memurluğa başvurmanın bir yararı yok.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Kamuda çalışmak isteyen insanlar, memur alımları için ilgili kurumların belirledikleri başvuru tarihlerini takip etmeliler. Her kurum ayrı olarak memur alımları yapacağı için girmek istediğiniz kurumun başvuru tarihini araştırmanız gerekiyor. Başvurular, e-posta ve posta yoluyla yapılacak. Her kurum, bu başvuru ile birlikte ayrıca özel belgeler isteyebilir. Bu yüzden başvuruyu yapmadan önce istenilen belgeleri tamamladığınızdan emin olmalısınız.