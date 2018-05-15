Lise öğrencisiyken hayatın getirdiklerini fark etmeden herkes biraz şakacı oluyor, ancak ABD’den gelen bu görüntüler, şaka konusunda tüm şakacılara ders verebilir.

Öğretmenlerin oturdukları sandalyeye poşet içinde yumurta koymak, bağcıksız ayakkabı giyenlere “bağcıkların çözülmüş” demek, boş kağıtlara yazılan argoları habersizce arkadaşlarınızın sırtına yapıştırmak gibi şakaları hepimiz yaptık. Bu şaka listesi yaratıcılığınıza, lise hayatınızın ne kadar mükemmel geçtiğine bağlı olarak değişebilir. Kesin bir şey var ki lisede mutlaka hepimiz eğlenmenin bir yolunu buluyorduk.

ABD’nin Wisconsin kentinde bulunan Cumberland Lisesi öğrencileri ise şaka yapmak için saatlerini harcayacak bir prodüksiyon hazırladılar. Olaylara polis bile dahil oldu, yaptıkları şaka internet üzerinden binlerce kişiye ulaştı.

Öğrenciler tuğlalar, siyah muşamba ve bir hurda arabayla bu sahneyi hazırladılar:

Amaçları, okul müdürleri başta olmak üzere bu manzarayı gören herkesiz şoka sokmaktı. Dolayısıyla işin içine biraz sosyal medyada panik havası da katıldı. Paylaşımları gören polisler, okul müdürüyle birlikte, okulun sözde duvarına araba girmiş olay yerine gittiler. Elbette sosyal medyadaki fotoğraflar optik yanılsama yarattıkları için gerçekten farksızlardı. Her şey ekip okula ulaşınca ortaya çıktı.

Okul müdürü Ritchie Narges, yerel bir haber kuruluşuna “Bu şaka çocuklarımızın yapacağı en güzel şakaysa, gerçekten çok güzel çocuklarımız olduğunu söylemeliyim” dedi. Öğrenciler, arabanın arka camlarına “CHS Class 2018” yazmışlardı. Bu işaret, her şeyin bir şaka olduğunu gösteren yaratıcı bir dokunuştu.

Okul müdürü Narges, şakanın okulda görevli olan bütün personelin de yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.

Peki sizin lise döneminizde yaptığını en yaratıcı ya da en eğlenceli şaka neydi ve önemlisi, öğretmenlerinizin buna tepkisi ne olmuştu?