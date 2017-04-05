Times’ın dünya üniversite sıralamasında üçüncü sırada gösterdiği Stanford Üniversitesi’ne başvuran bir öğrenci, motivasyon mektubunda verdiği sıra dışı cevapla üniversiteye girmeye hak kazandı.

New Jersey’de okuyan lise öğrencisi Ziad Ahmed, başvuru için istenen motivasyon mektubunda ‘Senin için ne önemli ve bunun sebebi ne?’ sorusunun altına yan yana defalarca #BlackLivesMatter, yani siyahların hayatı önemlidir cevabını verdi. Üniversite tarafından kabul gören bu cevabı sosyal medya platformlarında paylaşan Ahmed’i birçok kişi tebrik ederken bazıları ise bu durumu şaşkınlıkla karşılamış.

Ahmed’in siyahların haklarını Black Lives Matter etiketiyle savunduğu mektubunu eleştiren bir kişi, kendisini aktivist bir çalışmayla öne çıkmakla suçladı. Fakat 18 yaşındaki Ahmed’in daha şimdiden pazarlama danışmanlığı firması ve insani çalışmalar yürüten bir organizasyon kurduğu belirtiliyor.

Müslümanlar ve Amerikanlar arasında değişim yaratan biri olarak görüldüğü için Barack Obama’nın 2015 yılında Beyaz Saray’da düzenlediği iftar yemeğinin konularından bir tanesi olan Ahmed’in Stanford dışında Yale ve Princeton Üniversitelerinden de kabul aldığı belirtiliyor.