Liseli 3 Öğrencinin Çalışmaları Dünya Literatürüne Girdiler

Robert College’den Baran Abalı, Koç Lisesi’nden Nil Selen Aydın ve Üsküdar Amerikan Lisesi’nden Alara Güler’in alanlarında yaptıkları çalışmalar, dünyanın en profesyonel organizasyonlarından olan IEEE index’te bilimsel makale olarak yayınlandılar.

Öğrencilerin projelerinin danışmanlığını yapan kimya öğretmeni Talha Kılıç, TÜBİTAK birincisi olan Robert Koleji’nden Baran Abalı’nın, “Medikal İmplantlardaki Kusurların Holografik İnterferometri Yöntemiyle Gözlemlenmesi ve Sonuçların Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması” adlı çalışmasının IEEE index’inde bilimsel makale olarak yayınlandığını belirtti. Abalı’nın bu çalışmasındaki amacı, medikal implantların hastanın vücuduna yerleşmesi sonrası implantlarda karşılaşılan sorunların holografi yöntemiyle görsel olarak tespit edilebilmesi.

IEEE index’inde yayınlanan bir başka makale ise Koç Lisesi’nden Nil Selen Aydın’ın “Holografik İnterferometri Yardımıyla Yazılım ve Algoritma Analizi” isimli çalışması. Bu çalışmanın amacı, bir elektronik devrenin çalışması için yüklenen yazılımın holografik yöntemlerle elde edilmesini sağlamak.

Son olarak Taiwan International Science Fair’de dünya ikinciliği, TÜBİTAK İstanbul Bölge ikinciliği olan Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Alara Güler’in, Worcester Polytechnic Üniversitesi’nde yaptığı Tohumbot adını verdiği tarım robotu çalışması Cornell Üniversitesi index’inde yayınlandı. Bu robot, özellikle küçük - orta ölçekli arazilerdeki tarım faaliyetlerinin maliyetinin yarı otonom mobil robot kullanılarak en aza indirgenmesini sağlayacak.

5-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleşen International Science Symposium’a davet edilen öğrenciler, büyük bir onura erişmiş oldular. Gençlerimize çok sayıda bilimsel yarışmadan, sempozyumdan ve panelden davetler geliyor.