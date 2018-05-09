Liseli Gençler, 10 Bin TL Maliyetle Hibrit Otomobil Üretti!

Trabzon Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup genç, oldukça düşük bir maliyetle hibrit otomobil üretmeyi başardı.

Son dönemde yerli üretime dair büyük atılımlar içerisinde olan ülkemiz, bu girişiminin meyvelerini toplumun genç kesiminden de almaya başladı. Trabzon Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin motor bölümünde öğrenim gören gençler, 1. Motorlu Araçlar Bahar Şenliği ve Mesleki Tanıtım Fuarı kapsamında, geliştirdikleri otomobili tanıtma fırsatı buldular.

Fuara bizzat katılım gösteren ve açılış konuşmasını da yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz, "Trabzon'da tek olan bu okulumuzun ana eleman karşılaması noktasında sektörde öncü olacaklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu. Gelecekte yerli otomobillerin yapımında büyük görevler alması beklenen gençlerin tasarladığı otomobil, büyük bir ilgiyle karşılandı. Toplamda 5 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve gençler tarafından "Hibro" adı verilen otomobil, yaklaşık 10 bin TL gibi cüzzi denebilecek bir maliyetle tasarlandı.

Projede arkadaşlarıyla birlikte çalışan Eren Tosun, otomobili yaparken hurda bir aracın motorunu kullandıklarını ve çalışan malzemelerini alıp yeni malzemeler ekleyerek bu hibrit aracı geliştirdiklerini belirtti. "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İmkanlar doğrultusunda boyasını, şasesini yaptık. Ayrıca vites kolunu da tahtadan yaptık. Yaklaşık 10 bin harcadık." şeklinde konuşan genci biz de bu vesileyle tebrik ediyoruz. Umuyoruz ki gereken ekonomik ve manevi destek sağlanır ve daha büyük çalışmalara imza atmalarının da önü açılmış olur.