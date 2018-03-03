Bakteri Bulaşmış Kavunları Yiyen Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya’da bir çiftlikte üretilen kavunlarda listeria bakterisi olduğu ortaya çıktı. Bakterinin çok sayıda insana bulaştığı belirlenmekle beraber kavunu yiyen üç kişi de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden üç kişinin ölümüne, kavunun içerisinde ki listeria bakterisinin neden olduğu açıklandı. Kurbanlardan ikisi Avustralya'nın Yeni Güney Galler, biri de Vistoria eyaletinde yaşıyorlardı.

Listerya'nın 'cantaloupe' türü kavundan insanlara geçtiğini belirten yetkililer, hamile, yaşlı ve bebekler için de uyarıda bulundu. Bakterinin izini süren sağlık yetkilileri, kavunların Griffith kenti yakınlarında bir çiftlikte yetiştirildiğini belirledi.

Daha önce benzeri ABD'de 2011 yılında gerçekleşen salgında, kavunlardaki listeria bakterisi 15'den fazla kişiyi öldürmüştü.

Peki Listeriosis nedir?

Listeriosis, Listeria monocytogenes adlı bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu bakteri sularda ve kanalizasyonlarda bulunabilir, buralardan da hayvanlara geçebilir. Bakteri bu şekilde hayvanların gübreleriyle toprağa ve bu toprakta yetişen sebze ve meyvelere, çiğ süte, hayvan etine vs. bulaşabilir. Bu gıdalar tüketildiğinde Listeria bakterisi insana da bulaşmış olur.

Bakteri bu bağlamda bazen salgın şeklinde enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan insanları etkileyen listeria, gebeleri ve onların gelişen bebeklerini de etkiler. Listeria, kan enfeksiyonu, menenjit ve diğer hayati risk taşıyan komplikasyonlara neden olabilen ciddi bir durumdur.

Avustralya'da yaşanan bu salgın olayının, daha faz can kaybına neden olmadan tedavi edilmesini umuyoruz. Ne dersiniz yediğimiz sebzelerden dahi korkmalı mıyız?