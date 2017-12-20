Litecoin Kurucusu, Tüm Litecoinlerini Sattı Ya Da Bağışladı

Bitcoin'e alternatif altcoinlerden biri olan Litecoin'in kurucusu Charlie Lee, 2011 yılında kurduğu Litecoin’e ait tüm kripto para cüzdanlarını boşalttı.

Coinbase'de eski mühendislik yöneticisi olan Lee, Litecoin yaratıcısı olması nedeni ile üzerindeki konumunu sebep göstererek tüm Litecoin varlığından vazgeçti. Lee, tahsil edilebilir olarak muhafaza edilen birkaç fiziki paranın yanı sıra, önceden sahip olduğu Litecoin’in bir kısmını bağışladı ve geriye kalanını ise farklı yatırımlara çevirdi. Ardından Twitter hesabında, Litecoin ve Bitcoin cüzdanlarını paylaştı.

Son zamanlarda Charlie Lee, kripto paralar üzerinde konum sahibi olduğu için sosyal medya hesapları üzerinden çok eleştirildi. Yaşanan durumlardan rahatsız olan Lee, Litecoin hakkında attığı tweet ile insanların kendisini kripto paralar üzerinden konumunu kullanarak kişisel çıkar sağladığı suçlamalarına da cevap vermiş oldu. Ayrıca eski yönetici yaptığı açıklamada,’’Litecoin başarılı olduğunda, hala bu paraları elimde tutarak değil başardıklarım sayesinde ödüllendirileceğim.’’dedi.

Charlie Lee Reddit üzerinden yaptığı açıklamada ise, ‘’Sahip olduğum konumdan dolayı atılan mesajlar sonrasında Litecoin alım ve satımı yapmaktan her zaman kaçındım. Aldığım son karar ile sahip olduğum Litecoinlerden vazgeçmem sayesinde üstümden büyük bir yük kalktı ve altı yıldan beri ilk defa hiç bir Litecoin varlığım bulunmuyor.’’ dedi. Charlie Lee Litecoin varlığından vazgeçerek, yaratıcısı olduğu kripto paranın prestijinide bir miktar arttırmış oldu ve umuyoruz artık dedikodularla uğraşmak zorunda kalmaz.