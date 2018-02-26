Litecoin'in Yaratıcısı: Litecoin, Bitcoin Cash'i Geçecek

Litecoin'in yaratıcısı Charlie Lee, Litepay'in kullanıma açılmasıyla beraber Litecoin'in pazar payında ciddi bir artış beklediğini duyurdu.

Litecoin tabanlı ödeme sistemi Litepay, bugün itibariyle kullanıma açılıyor. Aynı PayPal gibi online olarak ödeme alma/ödeme yapma imkanı sunan Litepay, Litecoin fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Litecoin'in yaratıcısı Charlie Lee, bir gün önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Litepay'in kullanıma açılmasından sonra Litecoin'in pazar payı olarak Bitcoin Cash'in önüne geçeceğini iddia etti. Flappening (kanat çırpma) olarak adlandırılan bu hareket, Litecoin'in geleceği açısından çok önemli.

Coinmarketcap verilerine göre, Litecoin'in pazar payı şu an 12 milyar dolar seviyesindeyken, Bitcoin Cash'in pazar payı ise 21 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Birkaç gün önce 200 doların altına düşen Litecoin, Charlie Lee'nin açıklamalarının ardından 233 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu an 221 dolar değerinde. Aralık ayında tüm Litecoin'lerini sattığını söyleyen Charlie Lee'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kripto paraların asıl ortaya çıkış amacı olan, "ödeme aracı olarak kullanılma" hedefini gerçekleştirmeye hazırlanan Litepay'in, başarılı olduğu takdirde Litecoin'e büyük değer kazandırması bekleniyor. Lee'nin "flappening" olarak adlandırdığı olay da tam olarak bu. "

41 ülkede kullanıma açılacak olan Litepay'in bugün hizmete başlaması bekleniyor. Hızlı ve güvenli ödeme yapma imkanı sunacak olan Litepay, beraberinde Litepay Card adındaki bir kartla harcama yapma imkanı sunmayı da hedefliyor. Gayet iddialı bir şekilde sektöre giriş yapan Litepay, işletmeler ve kullanıcılar tarafından benimsendiği takdirde ciddi bir işlem hacmine sahip olabilir. Sizce Litepay, bir ödeme aracından beklenenleri sunabilecek mi?