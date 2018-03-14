Aklınıza gelebilecek tüm +18 içerikli videoların paylaşımının yapıldığı Liveleak sitesine Türkiye’den erişim engeli geldi.

Liveleak’i daha önce duymuş, ziyaret etmiş olanlarınız muhakkak vardır. Siteye ziyarette bulunanlar, burada ne tür videolar bulunduğunu elbette biliyorlar fakat biz daha önce buraya uğramamış olanlar için ufak bir bilgi geçelim.

Liveleak, +18 tüm videoların yüklendiği ve basit bir ‘eğer 18 yaşından büyüksen videoları izleyebilirsin’ uyarısını geçtikten sonra bu videoların rahatlıkla izlenebildiği bir portal. Deep Web’in en kolay ulaşılabilir hali olarak da tanımlayabileceğimiz site üzerinden her türlü şiddet görüntüsüne, pornoya varan videolara ve terör olaylarına rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Site, elbette yalnızca bu tarz videolardan oluşmuyor fakat dünya genelinde ün salmasının sebebi, bu videolara rahatlıkla ulaşılmasıydı. Bandırma Sulh Ceza Hâkimliği, aldığı 2018/493 sayılı karar ile liveleak.com’un engellenmesini sağladı.

Peki erişim engelinin sebebi ne?

Az önce de belirttiğimiz gibi sitede her türlü videoya rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bu sebeple erişim engeline terör örgütlerinin paylaştığı videolar ya da benzeri bir durum sebep olmuş olabilir. Resmi bir açıklama yapıldığı taktirde sizleri bilgilendireceğiz.