Localblox adlı bir veri şirketi, 48 milyon civarı sosyal medya profil verisini kullanıcı onayı olmadan birleştirdi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica gibi şirketlerin milyonlarca kullanıcı hakkında, veri toplamalarıyla platformu kötüye kullandıktan sonra 10 Nisan'da senatonun önüne çıkmıştı.

Az bilinen bir veri firması, kullanıcıların bilgi ve rızası olmadan, Facebook'un yanı sıra LinkedIn, Twitter ve Zillow gibi sosyal ağlardan verileri birleştiren 48 milyonluk bir kişisel veri deposu oluşturdu. Localblox adlı site açıklamasında, "Web'den ve diğer sosyal ağlardan çeşitli biçimlerde veriyi otomatik olarak tarar, keşfeder, ayıklar, dizine ekler, eşler, haritalandırır ve genişletir” diyor.

Bu yılın başlarında şirket, herkesi içeriğinin indirilmesine izin veren, herkese açık ancak listelenmemiş bir Amazon S3 deposuna birçok profilin bilgisini bıraktı. 'Lbdumps' adlı veri havuzu, 1.2 terabayt boyutunda tek bir dosyaya açılan belge içeriyordu. Dosya, 48 milyon civarı bireysel kayıt listeledi ve bunlar halka açık profillerden alıntılanmış ve birleştirilmişti.

Bu keşif, teknoloji şirketlerini ve veri toplama uygulamalarını içeren son skandallardan bir tanesi. İlerleyen günlerde daha ne skandallarla karşılacağız, olacakları kestirmek oldukça güç ancak umuyoruz ki bu kişisel verilerin çalınmasına dair son skandal olur.