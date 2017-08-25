L. Martin, 7400km/h Hıza Erişebilen Bir Uçak Geliştiriyor!

50 yıl önce geliştirdiği SR-71 ile 3500km/h hıza ulaşan Lockheed Martin, üzerinde çalıştığı SR-72 ile 7400km/h hızla erişmeyi vaat ediyor.

Lockheed Martin, 1960’larda dünyanın en hızlı uçaklarından biri olan SR-71 Blackbird’ü yaratmıştı. Fakat uçak, operasyonel maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı 1998 yılında hizmet dışına alınmıştı. Lockheed Martin, artık daha hızlı bir uçak yapmak istiyor; SR-72.

NASA, Lockheed Martin’in SR-72 projesine destek verdiğini göstermek için SR-71 Blackbird’e ait bazı görüntüler yayınladı.

SR-71 Blackbird, 3540km/h(Mach 3) hıza ulaşabiliyor ve 26 bin metre yüksekliğe çıkabiliyordu. Blackbird, ilk keşif uçağı olarak 1964’den 1998’e kadar hizmet verdi. Lockheed o dönem bu süper hızlı uçaklardan yalnızca 32 tane üretmişti. Şimdi ise daha hızlısını üretmek istiyor.

SR-72, Lockheed’in İleri Geliştirme Programları(ADP) ya da diğer adı ile Skunk Works projelerinin lideri konumunda. Şirket, Blackbird’den daha hızlı, Mach 5’e(6173km/h) ulaşabilen bir uçak yapmak istediklerini belirtti. Yeni de SR-72’nin Mach 6’ya (7402km/h) ulaşabilmesi bekleniyor.