Lockheed Martin de Mars'a Seyahat Peşinde

Mars'ta koloni oluşturmayı hedefleyen yegane firma SpaceX değilmiş. Lockheed Martin de, firmaya ait uzay aracının önümüzdeki on yıl içerisinde Kızıl Gezegen’e doğru yola çıkacağını söylüyor.

Mars’a seyahat planlarını ifşa eden tek kişi, Elon Musk değil. Önümüzdeki on yıl içerisinde Kızıl Gezegen’e insan göndermeyi tasarlayan Lockheed Martin’ de projesiyle ilgili bir tutam bilgi sundu. Savunma ve uzay alanlarında faaliyet gösteren firma, şu an itibariyle NASA’nın ‘Orion’ adlı uzay aracının kumanda modülünün yapımıyla uğraşıyor. Gemi, nihai aşamada Mars’a dört astronotlu bir yolculuğa çıkacak ama, mesele sadece bu değil. Lockheed Martin’in Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre ‘Mars Üssü Kampı (MBC)’na yerleşecek olan mekiğin yanında, beraberinde gemi personelini, erzak ve bilimsel ekipmanları taşıyacak olan daha büyük bir başka uzay aracı tasarlanmış. Bu tasarımda astronotları yörüngeden gezegenin yüzeyine taşıyacak olan gösterişli bir de Mars yüzeyine indirme aracı bulunuyor.

MBC, temel olarak dört ana bölümden oluşuyor. Lockheed Martin’e göre yedeklemeyi sağlamış olma adına her şeyden iki tane yapılmış. Uzay aracının elektriğini sağlayacak bu birimde bulunan dört büyük solar kanat, elektrik üretme görevini üstleniyor. Aracın itme gücü ise, yakıtın depolanacağı iki tankın bulunduğu (sıvı oksijen ve sıvı hidrojenle dolu) kriyojenik itme düzeninden oluşuyor.

Uzay gemisinin güvertesinde 1.000 gün boyunca esaret hayatı yaşayacak olan 6 kişiye ne olacak peki? Onlar da hayatlarını merkezi yaşam alanında ve aracın iki yaşam biriminde egzersiz yaparak, çalışarak, yiyerek ve uyuyarak geçirecekler. Orion ise komuta güvertesi olma özelliği taşıyor. Navigasyon ve komutların iletimi için bütünüyle havacılık elektronik sistemleriyle donatılmış olacak. “Orion, uzay gemisini daha güvenli hale getirmekle sorumlu olmakla birlikte, astronotların hedefe doğru daha güvenilir bir seyahat geçirmelerini sağlayacak” deniliyor hazırlanan sunum videosunda.

MBC, NASA’nın yakın bir tarihte duyurduğu Ay’daki ‘Deep Space Gateway’e bağlı olarak işlev görecek. Yörüngede dönmekte olan uzay istasyonu, uzun süreli yolculuklarda astronotlar için kısa süreli mola alanı olma özelliği taşıyacak. Orada bulundukları esnada Mars’a hareket etmeden önce MBC uzay aracının onarımını yaparak, aracı daha yakından tanıma imkanını da yakalamış olacaklar.

Lockheed Martin, NASA’nın Mars’ta yaşam alanı oluşturmaya yönelik programı olan ‘Next STEP’ için seçilmiş altı firmadan biri.