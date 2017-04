Logan Filmi Aslında Nasıl Bitmeliydi? (Deadpool İçerir)

Logan filmi alternatif birkaç son ile aslında nasıl bitmeliydi?

Bu yılın en bomba filmlerinden olan Logan, muhtemelen izlemeye giden herkese ters köşe yapmayı başarmıştı. Çünkü biz, R-Rated olmasının da etkisi ile epey şiddetli, bol dövüşlü, sağlam bir Wolverine filmi bekliyorduk. Gerçi şiddet ve dövüş olayı tam da beklediğimiz şekilde çıktı fakat, Logan'ın beklenmedik bir şeyi daha vardı; film öyle böyle duygusal değildi.

Zaten Hugh Jackman'ın son filmi oluşu yüreğimizi burkmaya yetiyordu, bir de filmin beklenmedik ağır duygusallığı hepimizi mahvetmişti.

Peki Logan filmi alternatif sonlar ile bitebilir miydi? Bu konuda oldukça başarılı animasyon videolara imza atan How It Should Have Ended (HISHE) YouTube kanalı, bir gelenek haline getirdiği serilerine son olarak Logan'ı da ekledi. Logan filminin farklı sonlar ile nasıl bitebileceğini eğlenceli şekilde ele alan HISHE, Logan'ın çizgi romanlardaki belalısı Deadpool'u da işin içine dahil etmeyi unutmamış.