Logan filmi, Old-Man Logan serisi ile ciddi benzerlikler gösterse de bazı ilginç detaylar göze çarpmıyor değil.

Klasik süper kahraman filmlerinin aksine "süperlik" değil, bolca "dram ve gerçekçilik" vaat eden ve X-Men serisinin şimdiden en başarılı yapımı kabul edilen Logan'da sadece çizgi-roman hayranlarının fark edebildiği 8 detay mevcut. Bu detayları sizinle paylaşmak istiyoruz. Söz konusu yazı film hakkında ciddi spoiler içerir, dikkatli olmanızı öneririz.

Yeni Mutantlar

Logan'ın dünyasında yeni mutantlar doğmuyor. Bunun amacı yiyecek ve içeceklere yapay maddeler katarak mutasyonu kontrol eden Dr.Zander Rice'ın iğrenç projesi.

Çizgi-roman hayranları, Profesör X'in vesayeti altında bulunan bir grup genç mutantın, "Yeni Mutantlar" isimli bir ekip oluşturduğunu biliyor. Rice'ın başını çektiği Transigen projesindeki çocukların isimleri ise hiçbir şekilde bilinmiyor.

X-Factor

Sosyopat Zander Rice, küçük yaştaki mutantları “katil olmak üzere” eğitiyordu. Belki de garip bir tesadüf ama çocukların sahip olduğu güçler, Marvel çizgi-romanlarındaki X-Factor ekibini fazlasıyla andırıyor.

Alpha Uçuşu

Filmde hayatta kalan çocukların tek hedefi Eden'e ulaşmak. Eden dediğimiz yer ise Kanada'da geliştirilen bir merkez. Wolverine Kanadalı bir mutant ve Kanadalı süper kahraman grubu Alpha Flight ile düzinelerce kez çalışmıştı hatta X-Men önce söz konusu grubun üyesiydi. Çocukların Alpha Flight'ın geleceğini oluşturmasını da sürpriz olmaz.

Her Şey Planın Bir Parçası

Old Man Logan serisinde Emma Frost, mutantların “genetik bir anomaliden” fazlası olmadığını ifade ediyordu. Frost haklı çıkmış gibi: Mutantlar dünyayı kurtaramadılar ve insanlık kendini yok etmeye devam ediyor.

X-24 Projesi

X-24 Projesi ilginç bir sürpriz. Zira Wolverine kopyalarının en uç noktası X-23 Projesi'ydi. Filmde, X-24 Logan'ın en iyi dönemindeki bir kopyası. Çizgi-romanda ise X-24 ismine değinilmiyor. Ancak Logan'ın robotik ve şeytani bir kopyası, Wolverine'ın 37.sayısında karşımıza çıkmıştı.

Caliban

Caliban, çizgi romanda aşırı sönük C-Sınıfı bir mutant. Her nasılsa filmde kendisine yer bulmuş ve doğrusu onu canlandıran Stephan Merchant harika bir iş sergilemiş. Caliban'ın 2029'da hayatta olmasını, Fox'un filmlerde yaptığı onlarca mantık hatasına bağlıyoruz. Zira ellerindeki en iyileri tükettiler.

Sahte Çizgi-romanlar

Logan, bir sahnede Laura'ya “Çizgi-romanda gördüklerinin ancak dörtte biri yaşandı, çoğu da bu şekilde yaşanmadı.” diyerek göndermede bulunuyordu. Pek yanlış sayılmaz; zira çizgi-romanları tam olarak yansıtan çok az film var.

Özgürlük Heykeli

Yaşlı Profesör X, alzheimer hastalığının etkisiyle “Özgürlük Heykeli” savaşını sayıklıyordu. İlk X-Men filminde X-Men ve Magneto arasındaki savaş tam bu noktada gerçekleşmişti. Gerçi bir tuhaflık yok değil; Days of Future Past'te gelecek tamamen değiştiyse, Özgürlük Heykeli savaşının gerçekleşmemiş olması doğal değil mi?