Logan Filminin Görsel Efektleri Nasıl Yapıldı?

Son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden biri olan Logan'ın görsel efektleri nasıl yapıldı?

Son 15 yıldır sinema sektörünü ablukası altına alan süper kahraman/çizgi roman uyarlaması filmlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor ve yıl içinde beyaz perdede karşımıza çıkan söz konusu filmlerin de sayıları giderek artıyor.

İşte o filmler arasında kuşkusuz en fazla ses getirenlerinden biri, Logan idi. Artık Wolverine karakteri olarak hafızalarımıza kazınmış Hugh Jackman'ın pençeleri ile birlikte son kez karşımıza çıktığı film, gerçekten muazzamdı. Filmin bu denli sevilmesindeki en büyük etkenlerden biri ise, Fox'un tıpkı Deadpool'da olduğu gibi Logan'ı da R-Rated derecelendirmesi ile sunmuş oluşuydu. Hal böyle olunca da Wolverine'in pençeleri film boyunca pek temiz kalmadı diyebiliriz.

Peki gerek Wolverine'in pençleri ile insanları şiş kebaba çevirdiği sahneler, gerekse göz alıcı manzaralı sahneler nasıl çekildi? İşte Logan'da ön plana çıkan çoğu görsel efektin nasıl yapıldığını gözler önüne seren, güzel bir video: