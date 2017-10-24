Logan'ın Devam Filmi X-23'ün Senaryo Yazımına Başlandı

Logan filminin yönetmeni James Mangold, adamantium pençeleri olan bir mutantın oynayacağı X-23 filminin senaryo yazımına başladıklarını duyurdu.

Hugh Jackman tarafından 'can' verilen Wolverine'e Logan filmiyle adeta gözü yaşlı bir elveda demiştik. Bu aynı zamanda Hugh Jackman'ın da elvedası anlamına geliyordu. Logan filmi önceki Wolverine filmlerinden daha az para kazandı ancak 2017 yılının en çok izlenen filmlerinden oldu. Filmin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. (Öyle ki Fox film için Oscar kampanyası başlattı.)

Logan filminin yönetmeni James Mangold, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada Patty Jenkins'in Wonder Woman'ın başarısının kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek Logan filminin küçük ama tehlikeli kahramanı Laura'nın oynacağı bir devam filminin güzel olacağını söyledi. Yönetmen Mangold Logan'ın spinoff yani bağlantılı filmi X-23'ün senaryo yazımına başlandığını açıkladı. Ama hemen heyecanlanmamakta fayda var çünkü film çekimleriyle iligli henüz bir şey yok. Ayrıca, Laura filmiyle ilgili konuşan Hugh Jackman yapımcı olarak yer almayacağını ancak filmi izlemek için sabırsızlandığını belirtti.

Laura'nın gittiği yolu görmeyi ve kendi geleceğini nasıl şekillendirdiğini izlemeyi hepimiz istiyoruz. Kuşkuzuz Logan'ın ceketini Laura alacak ve birileri yeni Wolverine'i oynayacak ancak bunun hemen olmasını beklemiyoruz. Belki de Laura'nın yeni bir X-Men ekibi kurabilir? Babasına benzeyecek mi? Cevapları almak için sabırsızlandığımız kesin. Peki siz bir Laura filminden ne bekliyorsunuz?