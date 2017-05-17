Logan'ın Küçük Yıldızı Dafne Keen'in Seçmelerdeki Videosu

Logan filmindeki performansı ile bizleri kendisine hayran bırakan Dafne Keen, filmin seçmelerindeki videosu ile de bu hayranlığı ikiye katlayacak.

Hugh Jackman'ı son kez Wolverine olarak gördüğümüz "Logan" filmi, vizyona girmesi ile birlikte büyük ses getirmiş ve ilk kez bir süper kahraman filmi, duygusal yönü ile bu kadar ön plana çıkıp, sinema salonlarını dolduran izleyiciyi gözü yaşlı göndermişti. Film, tüm hatlarıyla neredeyse kusursuza yakındı diyebiliriz. Fakat, her ne kadar Wolverine karakterinden emekliliğini açıklayan Hugh Jackman başrol olsa da, filmde sürpriz şekilde adeta parlayan küçük bir de yetenek abidesi vardı; Dafne Keen.

Açık konuşmak gerekirse ben de film vizyona girmeden önce "bu küçük kız, o karakterin altından nasıl kalkacak?" diye düşünüyordum fakat Keen, lafı ağzımıza tıktığı gibi bir de kendine hayran bıraktırmayı başardı. Şimdi ise filmin vizyona girmesinden sonra sosyal medyayı sallayan küçük oyuncunun, film seçmeleri sırasındaki videosu paylaşılmış durumda.

Filmde Profesör Xavier rolüyle son kez karşımıza çıkan Patrick Stewart'ın söylediğine göre Keen, hem el hareketlerini hem de İspanyolca konuştuğu kısımları, yönetmenden izin aldıktan sonra tamamen doğaçlama şekilde yapmış. Bize de, muhtemelen gelecekte adını daha da sık duyacağımız bu küçük yeteneğin oyunculuğuna bir kez daha hayran kalmak düşer.