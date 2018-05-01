Logan Paul, Artık Vlog Çekmeyeceğini Duyurdu!

Logan Paul Youtube'a yüklediği son videoda, radikal bir karar alarak artık günlük vlog çekmeyeceğini duyurdu.

Dünyaca ünlü Youtuber Logan Paul, geçtiğimiz haftasonu yayınladığı 16 dakikalık bir video ile artık günlük vlog çekmeyeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, iki yıldan daha kısa bir süre önce Youtube’a giriş yapan ve şu anda 17 milyondan fazla abonesi olan Logan Paul, popüler günlük vlog kanalında düzenli güncellemelere son verdi. Çektiği açıklama videosunda Paul, günlük vlog çekmeyeceğini, yaratıcılığını farklı şekillerde kullanmak istediğini dile getirdi. Ayrıca “Birisi kariyerimi bitirecekse, bu yalnızca ben olacağım” şeklinde de bir açıklama yaptı.

Paul'un bu kararı, geçtiğimiz Aralık ayında Japon ormanındaki bir intihar kurbanının cesedini filme aldığı bir vlog da dahil olmak üzere, pek çok olayda duyarsızlığı ve kötü davranışları nedeniyle çok fazla eleştiri almasından sonra geldi verdiği düşünülüyor. Hatırlayacağınız gibi Paul, aynı Japonya gezisi sırasında önce Japon halkının yüzlerinde çiğ balık avladığını, Pikachu gibi giyindiği ve polislerin de dahil olmak üzere sokaklarda birçok insanın etrafa poketopu fırlattığı bir vlog da yayınlamıştı.

Her ne kadar Paul bu olaydan sonra özür dilese bile, YouTube, Paul’un reklam gelirlerini geçici olarak askıya aldı ve YouTube Red projesindeki yerini "yeni bir davranış modeli" benimsediklerini gerekçe göstererek beklemeye aldı.

Bu olaylardan birkaç hafta sonra Paul, Ocak ayı sonunda “İntihar: Yarın Burada Ol” başlıklı videosunda, Ulusal İntihar Önleme Yardım Hattı'nın direktörü ile konuştu ve “Hayatımda yeni bir bir sayfa açmanın zamanı geldi” dedi.

Paul, hayatında yeni bir sayfa açmıştı açmasına ama o günden sonra çektiği videolar da çok normal değildi. Yeni konseptinde Tide Pod Challenge yapıyor, havuzdan Koi balığı avlıyor, ölmüş bir sıçana ilk yardım uyguluyordu. Tabii ki Youtube yönetimi bu videolara da kayıtsız kalmadı ve Paul’un reklam giderlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

En son yayınladığı videosunda ise Paul, günlük vlog çekmekten geri adım atacağını ve yeni bir Talk Show konseptiyle karşımıza çıkacağının sinyallerini veriyor. Aynı zamanda Paul “Vlog çekmekten asla vazgeçmeyeceğim ve gün geçtikçe daha da parlayacağım “ şeklinde bir açıklama yaptı. Her ne olursa olsun hayranları Paul’un bu tarz videolarını çok özleyecek gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde neler olup biteceğini hep birlikte göreceğiz. Aşağıdan Paul'un paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz.