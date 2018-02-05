İntihar ormanı skandalının ardından YouTube'dan uzaklaşan Logan Paul, uzun bir süreden sonra ilk eğlence içerikli videosunu yayınladı.

Japonya’daki intihar ormanında çektiği videoda intihar etmiş bir kişinin görüntülerini yayınladıktan sonra dünya çapında milyonlarca kişinin tepkisini çeken Logan Paul, bir ay kadar mola vererek YouTube’a video yüklemeyi bırakmıştı. Paul, skandalın artık geçmişte kalması gerektiğini düşünerek yeni bir eğlence içerikli video yayınladı.

Video, Paul’un kendini bir sahilde bulması ile başlıyor. Saçının ve sakalının uzamış ve karışmış olmasından uzun bir süredir orada olduğunu anladığımız Paul, kötü bir halde görünüyor ve denizde balık avlayarak beslenmeye çalışıyor. Ardından bu giriş sahnesi sonlanıyor ve Paul vloguna başlıyor.

Paul, vlogun başında YouTube’un Adsense gelirlerini yarı yarıya kestiğini, bu nedenle hayranlarından kendisine destek olmaları için açıklamalardaki bağlantıdan bir tişört satın almalarını istediğini belirtiyor. Paul’a göre yaşanan olaylar kasıtlı olarak büyütüldü ve bazı kişiler, kendisinin başarısız olmasını istiyor.

Yaşanan skandalın ardından Logan Paul, pek çok farklı röportajda ve videoda defalarca özür diledi. Fakat son yüklediği video gösteriyor ki Paul, yeniden eski günlerine dönerek hayranlarına eğlenceli videolar sunmaya devam edecek. YouTube gelirlerinin yarısının elinden alınması, Paul’a gelecekteki içeriklerini daha dikkatli hazırlaması için iyi bir uyarı olmuştur.