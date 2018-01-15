Logan Paul, Özür Videosundan Binlerce Dolar Para Kazanmış!

Japonya’da YouTube’un en büyük skandallarından birine imza atan Logan Paul, özür dilediği videodan binlerce dolar para kazandı.

Kısa süre önce Japonya gezisinde çok büyük bir skandala imza atarak tüm dünyanın dikkatini çeken Logan Paul, daha sonrasında hatasının farkına vardığını söyleyerek herkesten özür dilediği bir video yayımlamıştı. Normalde özür videosu yayımlıyorsanız bunun gizli kuralları vardır. Bunları ihlal ederseniz ve insanlar bu olayın farkına varırsa, karşılaştığınız tepki ikiye katlanabilir.

İşte Logan Paul da yaptığı diğer hatalar yetmiyormuş gibi bu olay üzerinden bir büyük hata daha yaptı. Paul, son yayımladığı ve şu anda 43.500.000’den fazla kişinin izlediği özür videosunda reklamları açık bıraktı. Yani, büyük bir düşüncesizlikle yaptığı hamlenin ardından “samimi” bir şekilde özür dilediği videodan da binlerce dolar para kazanmış oldu. Paul, ilk başta yalnızca metin yoluyla bir özür hazırlamış, ancak özellikle metnin yetersizliğinden dolayı sinirli kitleyi yatıştıramamıştı. Daha sonrasında video ile sağlam bir şekilde özür dileyen ve üzüntüsü yüzünden bile belli olan Paul, bu video 24 milyon izleyiciye ulaşıncaya kadar reklamlarla para kazanmayı da ihmal etmedi.

SocialBlade’e göre Paul’un bu video üzerinden 12 bin ila 97 bin dolar arası bir para kazandığı düşünülüyor. Böyle bir videoda bizlere reklam izleterek para kazanmayı hedefleyen Paul, tüm bunlara rağmen kullanıcı ve izleyici sayısında da artış yaşıyor. Ünlü YouTuber, son 30 güne oranla abone sayısında %42.7’lik bir artış yakalamış durumda. Özür videosunun yayımlandığı günün ardından çok büyük bir takipçi artışı yakalayan Paul, pek çok kişinin söylediği gibi “Logan Paul da bitti” ifadesini yanlış olduğunu bu istatistiklerle kanıtlıyor.

Bu arada hatırlatalım, Paul’un özür videosu şu anda reklamlara kapatılmış durumda. Peki, sizce Paul reklamları bilinçli mi açtı? Yorumlarınızı bekliyorum.