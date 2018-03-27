Yayınladığı yanlış bir içerikle tüm dünyayı karşısına alan Logan Paul, kısa süre önce Fortnite oyunuyla Twitch’e gireceğini duyurmuştu. Twitch kullanıcıları ise bu durumdan pek memnun değil.

Bu yılın başlarında Japonya’daki intihar ormanında denk geldiği bir cesedi, yanındaki intihar mektubunu okuyarak videoda paylaşan dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul, Twitch’e adım atıyor. YouTube’da 17 milyon aboneyle inanılmaz bir kullanıcı sayısına erişen ünlü YouTuber, bu videodan sonra pek çok mecradan tepki çekmiş ve itibarını önemli ölçüde zedelemişti.

Daha sonrasında YouTube’dan da bazı yaptırımlarla karşılaşan Paul, yine eski itibarına geri kavuşmak için adımlar atmaya başladı. Bu zamana kadar videolarında oyun oynamayan Paul, oyun sektöründen takipçiler kazanmak için günümüzün popüler oyunu Fortnite’a başlayacağını duyurdu. Bunun için bir PC toplayan ünlü YouTuber, daha sonrasında ise Twitch’e geleceğini duyurdu. LoganPaulWasTaken isimli bir Twitch kanalı açan YouTuber, kısa süre içerisinde 300.000 takipçiye ulaştı.

Logan Paul burada yeni takipçiler istiyor olsa da, Twitch kullanıcıları ve yayıncıları bundan pek memnun değiller. Hatta Twitch platformuna gelmemesi yönünde pek çok yayıncı Twitter'da paylaşım yaptı. Logan Paul’a tepkili olan Twitch yayıncılarının paylaştığı gönderilerden bazıları şu şekilde:

Sevgili Logan Paul, zehirli poponu YouTube’da tut. İçtenlikle, Twitch’teki herkes.

Logan Paul canlı yayınlara başlayacak ve saçma fanlarını Twitch’e getirecek… Twitch topluluğu için olumlu bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Twitch’te sadece 100 veya 200 takipçiye ulaşmaya çalışan bir sürü harika insan biliyorum. Logan Paul gibi iğrenç birinin bir günde 100.000 takipçiye ulaşması akıl alır gibi değil.

Logan Paul Twitch’e geliyor. Yeni bir canlı yayın platformu bulma zamanı millet. Alanımız kirlendi.

Bu şekilde kötü yorumların dışında bazı yayıncılar Paul’un Twitch’e gelmesini destekledi. İşte bu tweetlerden bazıları:

İnsanların Logan Paul’a çok fazla takacağını düşünmüyorum. YouTube’dan getireceği insan sayısı site için iyi olabilir ve bu kanallar için iyi olacaktır. Beyninizi iş için kullanın dostlar.

Herkes Logan Paul ve oynayacağı oyun hakkında kendi fikirlerini paylaştılar. Yayınlarımda LP’nin Twitch’e gelmesiyle buraya gelen bazı insanlarla tanıştım. Görüşünüz ne olursa olsun, yeni Twitch izleyicilerinin tümüne sıcak bir şekilde hoş geldiniz diyorum. Burayı seveceksiniz.