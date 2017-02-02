Siteniz ya da Şirketiniz İçin Kolayca Logo Yapabileceğiniz Site: Logaster

Logaster sayesinde siteniz, şirketiniz ya da bir projeniz için basit ve hızlı bir şekilde ve sadece 5dk içerisinde logo yapabilir, bu logoyu png, pdf, svg ya da jpeg olarak kaydedebilirsiniz.

Artık şirketler ve birçok organizasyon için hazırlanan logolardaki basit ve sade tasarımlar dikkatinizi çekmiştir. Bu noktada logo tasarlama noktasında tasarım firmalarının yüksek fiyatları yerine uygun fiyatlı bir çözüm isterseniz basit ve hızlı şekilde Logaster üzerinden sitenizi tasarlayabilirsiniz.

Sadece üç adımda yeni logonuza sahip olabileceğiniz Logaster, ücretsiz olarak logo tasarımı ve küçük boyutlu olarak logonuzu kaydetmenize izin verirken 10-35 Dolar fiyat arasında ise yüksek çözünürlüklü PNG, PDF, SVG ya da JPEG olarak yeni logonuzu kaydetmenizi sağlıyor.

Ayrıca şirketiniz ya da kendiniz için kartvizit, zarf, antetli kağıt ve favicon da üretebilmenize olanak tanıyan Logaster, toplamda bünyesindeki 4.3 milyon gibi devasa logo havuzundan seçim yapabilmenizi ve düzenleyebilmenizi sağlamakta.

Logonuzu oluşturmak için;

Buradaki bağlantıdan siteye giderek "Bir logo oluştur” yazısına tıklayın

bağlantıdan siteye giderek "Bir logo oluştur” yazısına tıklayın Şirketinizin adını girerek “Sektörünüzü seçin” bölümünden projenizin alanını seçin

Binlerce logo arasından şirketinize uygun logonuzu tercih edin

İstediğiniz şekilde düzenleyin ve kaydedin

Bu kadar basit ve hızlı bir biçimde artık yeni şirketinizin logosunu oluşturabilirsiniz. Eğer siz de şirketinize, sitenize ya da bir organizasyon için logo üretmek istiyorsanız buradaki bağlantıdan ücretsiz ve ücretli seçenekler ile logonuzu 5dk içerisinde üretebilirsiniz.

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