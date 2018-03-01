Logic Pro X, 10.4.1 Sürümüne Güncellendi

Apple, Logic Pro X için altı adet hata düzeltmesi içeren yeni güncelleme yayınladı.

Apple, profesyonel ses düzenleme uygulaması Logic Pro X için 10.4.1 güncellemesini yayınladı. 6 adet hata düzenlemesini içeren bu güncelleme, bir aydır bekleniyordu. Güncellemeyle gelen yenilikler ise şu şekilde:

Eski sürümlerde oluşturulan bir proje açıldığında uygulamanın çökmesi sorunu çözüldü.

Step FX, Phat FX, ChromaVerb ve Vintage EQ için eklenti ayarları.

Oynatma tuşuna basıldığında bazı durumlardan dolayı oluşan çökme sorunu düzeltildi.

ChromaVerb'ün yüksek CPU kullanması sorunu çözüldü.

Zoom kısayolları ses dosyası düzenleyicide kullanılabilir.

Piano Roll editöründe bir not seçildiğinde diğer notların seçiminin kaldırılması sorunu çözüldü.

Yaklaşık 1 ay önce yayınlanan 10.4 güncellemesiyle Alchemy, Smart Tempo, ChromaVerb gibi özelliklerin yanı sıra; çeşitli eklentiler de sunan Apple, bu güncelleme sonrası oluşan hataları sonunda çözdü. Güncellemenin en önemli yeniliği olan Smart Tempo adındaki özelliğin nasıl çalıştığını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mac App Store'da 899,99 TL'ye satılan Logic Pro X, profesyoneller için gelişmiş özelliklere sahip bir ses düzenleme uygulaması. Her ne kadar pahalı da olsa, ciddi bir şekilde ses işleri ile uğraşanlar için bulunmaz nimet olan Logic Pro X, son güncellemeyle kullanıcılarına rahat bir nefes aldırdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Final Cut Pro X ve Logic Pro X adındaki profesyonel video ve ses düzenleme imkanı sunan Apple'ın bu uygulamaları sizce başarılı mı?