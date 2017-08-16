Logitech Bluetooth Hoparlörler Amazon Alexa Desteği Aldı!

Logitech'in kablosuz hoparlörlerinden UE Boom 2 ve UE MegaBoom son yazılım güncellemesiyle Amazon Alexa sesli asistan desteğini aldı.

Logitech'in alt markası Ultimate Ears'a ait kablosuz hoparlörlerden Boom 2 ve Megaboom Amazon'un sesli asistanı Alexa desteğine sahip oldu. Yeni özellik ABD, İngiltere ve Almanya için indirilebilir durumda.

Bir kaç ay önceki beta uygulama sürümüyle beraber eklenen özellik, bahsettiğimiz iki Logitech ürününe Amazon Alexa eklenmesini sağlıyordu. Bugün güncellemeyi stabil sürüme de aktaran Logitech yazılım ekibi, eskiden akılsız olan bir cihazı akıllı hale getirdi diyebiliriz.

Hoparlörünüzün üzerindeki Bluetooth simgeli butona kısa basmanızla aktive olan Alexa, ilk uygulama güncellemesinin ardından size neler yapabildiğini kısaca özetleyerek kurulumunu tamamlıyor. Alexa'ya UE Boom 2 ve UE Megaboom üzerinde sahip olmak için bu cihazlara uygun destek yazılımlarını Google Play üzerinden indirdikten sonra yazılım güncellemesini de yapmanız gerekiyor.

Bundan bir yıl önce Google Voice desteği alan UE kablosuz hoparlörler, şimdi de Alexa desteği alarak kullanıcılara cazip seçenekler olarak piyasada kalmaya devam ediyor. Unutmadan hatırlatalım; özelliği kullanabilmeniz için ABD, İngiltere ya da Almanya'da yaşamanız gerekiyor. Ayrıca özellik Huawei Mate 9, Pixel ve OnePlus telefonlar tarafından desteklenmiyor.