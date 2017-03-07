Logitech, yeni oyuncu klavyesini tanıttı. Ürün, performans ile tasarımın birleştiği sağlam bir klavye olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncu ekipmanlarında sevilen markalardan olan Logitech, yeni mekanik oyuncu klavyesini oyuncuların beğenisine sundu. Özellikle E-spor oyuncularının tercih ettiği mekanik klavye, hızlı tepkime gerektiren oyunlarda en büyük yardımcınız olacak. PC oyun turnuvalarında kullanılabilecek Logitech G Pro mekanik klavyesi, gerçekten çok hızlı. Günümüz oyunlarında milisaniyenin bile önemi var. Durum böyle olunca oyuncular, en iyi tepkimeyi almak için uğraşıyorlar. Turnuvalarda tercih edilen Razer Blackwidow Turnuva sürümü klavyelerinde yer alan 10 milisaniyelik hızdan daha hızlı olan Logitech G Pro, Romer-G mekanik anahtara sahip.

Klavyelerde bir başka önemli konu olan Poling Rate’de 125 Hz’lik bir yenileme oranı sunan klavye, saniyede 125 kez güncelleniyor. Bu oran ne kadar yüksek olursa klavyenin de o kadar kaliteli olduğu anlamına geliyor, Logitech G Pro’nun en büyük sıkıntısı burası diyebiliriz. Razer Blackwidow X TE Chroma klavyelerinde bu oran 1000Hz hızına çıkabiliyor. Ancak belirtelim, 125 Hz’lik yenileme hızı klavye için son derece yeterli bir hız.

Klavyenin tasarımı çok şık. Tuşların alt kısmında ayarlanabilir RGB aydınlatması bulunan Logitech G Pro’nun kablosu çıkartılabiliyor. Bu da özellikle taşıma durumlarında, kablo kopma sorununu ortadan kaldırıyor. Son derece şık tasarımın yanında, cihazda sağlam yapısı ile verdiğiniz parayı hızlıca ziyan etmenizi engelleyen çelik bir arka plaka bulunuyor.

Logitech Oyun Yazılımı aracı ile tuşlara makro atayabilir ve bu tuşları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, hatta isterseniz binlerce profil oluşturabilirsiniz. (Örn: League of Legend profili, CS:GO profili) Ayrıca klavye ışıklandırması için 300’den fazla profilin oluşturulduğunu da belirtelim.

Klavyenin diğer özellikleri ise şu şekilde;