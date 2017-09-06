Logitech MX Ergo Ergonomi İle Nostaljiyi Bir Araya Getiriyor

90'lı yılların popüler fare tipi olan 'toplu' fare, günümüzde artık kullanılmıyor. Ama Logitech'in çıkardığı MX Ergo isimli fare, son derece ergonomik bir yapıda olmakla birlikte, ekran üzerinde hassas işlemler yapabilmenize de olanak sağlıyor. Tabii 100$ karşılığında.

Büyük tıknaz topu ve kocaman el dayama bölgesiyle bu muhterem trackball (nam-ı diğer 'toplu fare') stili fare, 1996 yılından kalma bir antika gibi görünüyor (hatta belki de 1946). Trackball'un bilgisayarda giriş cihazı olarak kullanıldığı ilk tarihti o tarih. Önce farenin, daha sonra da trackpad’in icadıyla popülaritesini kaybetmişti. Tabii makul sebeplerden ötürü. Zira bu cihazlar daha az yer kaplıyorlar! Ama şu da bir gerçek ki trackball hala iyi iş görüyor. Aslına bakarsanız sadece iyi demek yeterli değil; mükemmel iş görüyor. O kadar mükemmel ki, Logitech’in uzun yıllardan sonra trackball'u piyasaya çıkarıyor olması, bir kutlama vesilesi oldu bizim için.

Logitech’in girdi cihazları kategorisinin faydasız bir alanına yaptığı son giriş olan MX Ergo, yüzey üzerinde 2010 yılında çıkarılan selefi M570 gibi görünüyor. Elinizi fare tutacağının üzerine koyuyor, parmaklarınızı nazikçe iki butonun üzerine yerleştiriyorsunuz ve sonra işaret parmağınızla topu ittirerek, imleci ekran üzerinde hareket ettirmeye başlıyorsunuz.

Farenin kullanımını kapmak için biraz tecrübe gerekiyor tabii ama bir kez alıştınız mı, toplu farenin imleci ekranda gezdirme noktasında müthiş bir kolaylık sağladığını göreceksiniz. Stylus ya da normal fare kadar hızlı değil ama her ikisinin muhteşem bir karışımı diyebiliriz.

Diğer parmaklar yerine işaret parmağıyla hareket ettirilen ve bir adet topu olan bu ergonomik fare, aynı zamanda herhangi bir yüzey üzerinde de kullanılabiliyor. Sert bir yüzeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bacağınızın üzerinde, yastık üzerinde ya da kolçaklı sandalyenin kol dayama yeri üzerinde bile oldukça dengeli bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz imleci. Logitech’in bu son girişimi, trackball'un eğimini ayarlamanıza olanak tanıyan alt bölümdeki mıknatıslı tabaka sayesinde ergonomiyi de ilk plana taşıyor. Aynı zamanda parmağınızı dinlendirebileceğiniz küçük bir oyuk da var. Üstelik yapımında yumuşak plastik kullanılmış. Tıpkı sünger bir yatak gibi yumuşacık. Bu nedenle de elinize tam anlamıyla oturarak, rahat bir kavrama imkanı sağlıyor. Yapamadığı tek şey, elinizin terlemesine engel olmak.

MX Ergo, ergonomik değişikliklerin yanında kaydırma tekeri (scrollwheel) tarafında da önemli geliştirmelere tabi tutulmuş. Bir çok toplu farede top, kaydırma tekerinin yerine oturtulduğu için, hem top hem de kaydırma tekerinin bir arada bulunduğu bir model pek bulunmaz. Tanınmış üreticilerden kalan tek toplu fare yapımcısı olan Kensington’ın modelinde kaydırma tekeri bulunmuyor. Logitech’in M570 modeli ise kötü ve yapışkan bir kaydırma tekerine sahip. MX Ergo üzerindeki kaydırma tekeri ise tıpkı köpüklü ambalaj malzemesi üzerindeki köpükleri hızla patlatırken çıkan ses gibi, siz sürükledikçe klik sesi çıkarıyor. Aynı zamanda genellikle son model sunum cihazlarında görülen bir özellik olan soldan sağa doğru yatma özelliğine de sahip.

Yeni toplu faremizin diğer bir özelliği ise, Bluetooth bağlantıları yapabilmesi. Logitech toplu farelerinde ilk kez görülen bu özellik, Mouse topunun kullanım esnasında hassasiyetini ayarlamak ve aynı zamanda Logitech’in KVM geçiş yazılımı olan Flow’u kullanmak için oldukça ideal. Böylece fareyi aynı anda birden fazla bilgisayarda kullanabiliyor, tek bir butona tıklayarak cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

100$ fiyat etiketiyle satışa sunulan bu alet, daha çok lüks kullanıma dönük hizmet verme amacı taşıyor. Bir çeşit işaretçi cihazını bilgisayarınızda her gün kullanacaksınız diye düşünün. Dolayısı ile vereceğiniz para da heba olmayacaktır.