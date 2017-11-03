Logitech, VR Setleri İçin Özel Klavyeler Üzerinde Çalışıyor!

Ünlü bilgisayar donanımları üreticisi Logitech, VR kategorisinden kopmak istemiyor. Şirket, VR içeriklere klavyemizi ve ellerimizi taşıyarak kolay kullanım sunan özel bir klavye üzerinde çalışıyor.

Klavye kullanmak, yazı yazarken ya da oyun oynarken son derece kolaydır. Fakat bir VR gözlüğü taktığınızda, yılların on parmak yazarı olsanız dahi değil klavyeyi sorunsuz kullanmak, VR’ın eşsiz sanal dünyasında klavyenizin yerini dahi bulamayabilirsiniz.

Fakat Logitech, geleceğin teknolojisi olan görülen VR teknolojisinde, klavyelerin atıl bir vaziyette olmasını istemiyor. Bu nedenle şirket, VR için özel bir klavye geliştirdi. HTC Vive ile çalışan bu özel klavye, klavyenizi ve elleriniz VR’ın 360 derecelik dünyasına taşır.

‘VR destekli’ klavye üç parçadan oluşuyor; birincisi klavye, ikincisi HTC Vive’a klavyenin nerede olduğunu söyleyen bir sensör, üçüncüsü ise geliştiricilerin müdahalesini başlatan bir yazılım geliştirme kiti (SDK).

Aşağıdaki videoda görüldüğü gibi Logitech, elimizin klavyedeki tam konumunu görebilmemiz için bir el simülasyonu oluşturmayı başardı. Bu sayede VR’da yazı yazarken hangi satırdaki tuşlara dokunduğumuzu görebileceğiz.

Logitech’in VR klavyesi henüz yalnızca bir prototip ve hala üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Doğrusu VR teknolojisi eğer standart günlük bir donanım haline getirilmek isteniyorsa klavyelerin bu konudaki rolü çok önemli olacaktır.