Logitech, Kablosuz Pad'in Şarj Ettiği Yeni Faresini Duyurdu!

Bazen ince detayları görmek gerekiyor. Akıllı cihazlarla arşa çıkan kablosuz şarj teknolojileri aslında hayatımızın bir çok alanında kullanılabilir. Logitech ise yeni faresi ve kablosuz şarj pad'iyle tuttuğunu koparmış.

Artık Logitech’in bilgisayarlarımızı daha da kullanıcı dostu haline getiren ürünlerinin kalitesi hakkında tartışmaya yer yok. Firma aynı zamanda bu donanımların üretiminde sektörünün Apple’ı konumunda.

Kablosuz şarj pediyle gelen Powerplay teknolojisi, firmanın en son tanıttığı harikalardan. Bu teknoloji sayesinde fareniz sürekli şarj oluyor ve kullanım kesinti yaşamıyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı şarjlı farelerin çabuk bozulmasından ve girişlerinin deforme olmasından yakınıyordu. Açıkçası bu teknoloji ilaç gibi olmuş:

Fare altlığınızı onu şarj etmek için kullanmak fikri bugüne kadar birçok kişi tarafından düşünülmüş olabilir. Ancak önemli olan fikirleri uygulamak ve başarılı işler ortaya koymaktır. Çünkü firma bu teknolojiyi sunmak için 4 yıldan fazla çalıştığını iddia ediyor. Nitekim bataryanın, pad'in her köşesinde gezinen farenin için şarj olması için 27,5 x 32 santimetrelik alanı kablosuz şarj donanımıyla kaplamak gerekiyor.

Cihazın şu an için Mac platformunda çalışıp çalışmayacağı ise soru işareti. Ayrıca kablosuz şarj cihazları PC’lerin kablosuz bağlantılarını zayıflatabiliyor ve cihazın kesinlikle test edilmesi gerekiyor.

Logitech, 100 dolarlık bir etiketle ürünü piyasaya Ağustos ayında çıkartacak. Logitech G Powerplay pad'inin yanında, onunla uyumlu olan fare modelleri G703 ve G903 arasında seçim yapmak mümkün olacak. G903’ün 150, G703’ün ise 100 dolarlık etiketleri bulunuyor. Toplam maliyeti 200 ile 250 dolar arasında değişecek olan ürünlerin ülkemizdeki fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.