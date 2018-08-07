Logitech iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 kullanıcılarına özel kablosuz şarj cihazı Powered'i duyurdu.

Logitech, iPhone kullanıcıları için geliştirdiği en yeni aksesuarını piyasaya sürdü. Apple iş biriliği ile üretilen Logitech Powered adlı aksesuar; iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X kullanıcılarının deneyimine sunuluyor.

Cihazı kullanışlı kılan özelliklerden ilki iPhone'a nasıl bağlandığı. Telefon, şarj standına bıraktığınız anda şarj olmaya başladığı için düz kablosuz şarj cihazlarda olan doğru hizalamayı bulmak için uğraşmaya gerek yok. Aynı zamanda standın kenarlarının büyüklüğü de iPhonle'ların düşmesini veya zarar görmesini engelliyor. Telefonlar, hem dikey hem de yatay olarak konumlandırılabiliyor. Powered'in diğer bir özelliği ise telefonlar şarj olurken aynı zamanda kullanılmasına olanak sağlıyor olması.

iPhone 8 Plus boyutu için tam olan cihazın iPhone 8 ve iPhone X için biraz büyük kalması, kullanıcıları biraz rahatsız edebilir. iPhone 8 ve iPhone X'da hafif sallanmalar olduğu söyleniyor ancak şarj hızından ya da kavrama açısından bir sorun yaratmadığı belirtiliyor. Hafif sallanmalara rağmen iPhone'u sürekli sabit tutarak güvenli ve sürekli bir şarj imkanı sunuyor olması, Powered'ın avantajı gibi görünüyor. iPhone için optimize edilen ve Qi sertifikasına sahip olan Powered aşırı ısınmayı engelleyerek sağlıklı ve Apple'ın izin verdiği kadar da hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.