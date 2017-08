Kablosuz farelerde hepimizin, özellikle de oyuncuların sıklıkla yakındıkları şey, pil sorunu ve farenin donmasıdır. Logitech' de bu duruma bir çözüm getirmek için yeni 'Lightspeed' teknolojisini kullanarak kendi kendini şarj eden, 1ms'lik gecikme hızında iki adet fare üretmiş.

2017 yılındayız. Bir çok PC oyuncusu hala kablolu mouse’a adamış kendini. Nedenini sorduğunuzda, alacağınız olası iki cevap olacak: Kablolu mouse’ları şarj etme derdiniz yok, ve olası gecikme/donma gibi sorunlardan yana kafanız rahat oluyor. Söz konusu her iki sorun da heyecanlı bir oyunun ortasında başınıza geldiği zaman oldukça can sıkıcı bir hal alır. Bu nedenle haklılar, kablolu mouse’ta ısrar etmekte.

Logitech’in ‘PowerPlay’ sistemini geliştirmesinin nedeni de bu. Zira bu cihaz, özel bir mousepad üzerindeyken, kendi kendini şarj ediyor. PowerPlay firmanın son kablosuz teknolojisiyle birlikte PC oyuncularını tam anlamıyla tatmin edecek ilk kablosuz Mouse olabilir.

Sistemin en can alıcı yönü, herhangi bir kabloya ihtiyaç bırakmadan elektriği mouse’a gönderen elektromanyetik rezonans şarj etme teknolojisi.En büyük ve en bariz faydası da şu: Hiçbir zaman Mouse’u pille ya da usb girişine takarak şarj etme derdi olmayacak. PowerPlay şu an itibariyle Logitech’in G703 ve G903 oyun farelerinde kullanılıyor. Her iki model de firmanın yeni ‘Lightspeed (ışık hızı)’ teknolojisine sahip. Temelde bunun anlamı, 1milisaniye gibi son derece düşük bir gecikme süresi ürettiği için, donma gibi sorunlarla karşılaşmayacağınıza emin olabilirsiniz. Bu özelliklerle tıpkı kablolu bir Mouse gibi hareket edebilirler. Ve hatta bazı durumlarda onlardan da daha iyi.

Yapılan bir testte Powerplay şarj etme kutusu, reklamda belirtildiği gibi çalıştı. Mouse’un pillerinin birkaç saatlik web gezintisi ve oyun oynama sürecinden sonra kendiliğinden dolmuş olmaları oldukça tuhaf geliyor insana. Mouse şarj edilirken küçük bir LED ışığı yanıyor fakat bunun dışında tüm sistem oldukça sessiz çalışıyor. Mouse kurulumu da oldukça basit: Şarj cihazını USB bağlantısı ile bilgisayara bağlıyorsunuz ve sonra Logitech’in Powercore Module’ünü mouse’un altına takıyorsunuz. Normalde Lightspeed Mouse için ayrı bir USB cihazına ihtiyacınız olurdu ama PowerPlay tüm bu aparatları şarj edici alıcının bünyesinde toplamış.

Daha sonra mouse’u pad üzerine koyuyorsunuz ve her şey tamam. PowerPlay sistemi yumuşak bir bez parçası ve sert bir mousepad ile birlikte geliyor. Her ikisini de plastikimsi şarj edici yüzeyin üzerine koyuyorsunuz. Bu yönüyle de bir çok oyuncunun, özellikle strateji oyunları oynarken tercih edeceği yumuşak yüzey kullanım fırsatını da sunmuş oluyor.