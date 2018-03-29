Lokanta Sahibinin Sosyal Medyada Viral Olan Lahmacun Jesti

5 üniversite öğrencisi, internet üzerinden lahmacun sipariş ederken paralarının olmadığını belirterek lokanta sahibinden iki lahmacun fazladan koymasını rica etti. Kendi oğlu da öğrenci olan lokanta sahibi ise büyük bir jest yaparak 2 yerine 7 lahmacun ve tatlı ikramı gerçekleştirerek örnek bir davranışta bulundu.

İyisiyle kötüsüyle özel bir ülke ve millet olduğumuz su götürmez bir gerçek. Kimi zaman tek bir söz için dünyaları yakabiliyorken, kimi zaman da bizden daha merhametlisi bulunamayabiliyor. Sosyal medyada viral olan yeni bir fotoğraf, ne kadar özel bir millet olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı.

İnternet üzerinden lahmacun siparişi veren bir grup öğrenci, sipariş notu olarak ‘Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var) mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı rica ediyoruz.’ yazdı.

Sipariş notunu gören lokanta sahibinin yaptığı jest ise gerçekten ‘helal olsun’ dedirten cinsten. Siparişe ‘Benim oğlan da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar.’ notunu ekleyen lokanta sahibi, öğrencilere fazladan 2 yerine 7 lahmacun gönderdi. Ayrıca her öğrenciye bir de tatlı ikramında bulundu.