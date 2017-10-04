Oyuncuya Hakaretler Savurduğu İçin İşten Çıkarıldı!

League of Legends'de Kuzey Amerika'da trol oyunu ile ünlenen Tyler1 isimli yayıncıya hakaretler savuran Riot çalışanı işten çıkarıldı.

Geçtiğimiz gün League of Legends çalışanlarından birisi bir streamer’a hakaret dolu mesajlar atmıştı. Riot Sanjuro ismiyle bilinen Aaron Rutledge’in Discord’daki hakaret mesajlarının yayınlanmasının ardından çalışan ile yollarını ayıran Riot Games, oyuncularına sürekli ikaz ettiği “küfür” olayını bizzat kendi içerisinden birisi yapınca bunu affetmedi.

Kuzey Amerika League of Legends oyuncuları arasında “en toksik oyuncu” ünvanını alan Tyler1, bu süreçte defalarca kez banlanmasına rağmen farklı hesaplarla yeniden bağlanmış ve en sonunda Riot’tan kalıcı bir yasak almıştı. Takım arkadaşlarını rahatsız etmek ve kasıtlı olarak düşmanlar tarafından öldürülmesine izin vermek gibi pek çok sorunlu olaya katılan Tyler1’e bizzat Riot’ta çalışan birinden “ağır eleştiri” gelmesi dikkat çekti.

Rutledge, Tyler1 için yaptığı açıklamalar arasında en çok dikkat çekeni, “Açıkçası, aşırı dozda kola tüketimi veya testis kanserinden ölecek. İşte o zaman gucci olacağız.” oldu. Mesai saatlerinde Tyler1’in saçmalıkları ile uğraştığını belirten Riot çalışanı daha sonrasında özür dileyip Twitter ve Reddit hesaplarını kapattı, ancak bunun yeterli olmadığı ortaya çıktı.

Olayların ardından Riot Cactopus tarafından bir açıklama geldi. Cactopus, “Burada açıklığa kavuşturmamız ve son derece ciddiye almamız gereken bir konu. Riot adına hem Tyler 1’den hem de topluluktan özür dilemek istiyorum. Bunu telefi etmek için dahili olarak harekete geçeceğiz” dedi.

Tyler1, pazartesi günü yaptığı bir canlı yayında, uyuşturucu veya steroid kullanmadığını ve kanser olmadığını belirtti.

Peki, sizce bu davada kim haklı? Riot Games gibi bir kurumu temsil eden birisinden bu tarz mesajlar ne kadar doğru olmuş?