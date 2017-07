League of Legends, Clash of Clans, Strike of Kings gibi oyunların sahibi Tencent, Çin'de çocukların oyun bağımlısı olmaması için Honor of Kings oyununa oyun limiti getirdi.

League of Legends, Clash of Clans gibi oyunların sahibi olan Tencent, Çin’de gerçekleştireceği proje ile reşit olmayan küçük oyuncuları kontrol altına alıyor. Çinli internet devi, ülkemiz dahil batı bölgelerinde çok popüler olan mobil oyunu Strike of Kings’in doğu versiyonu olan Honor of Kings’de çocuklara sınırlama getiriyor. Yeni düzenlemeye göre 12 yaşın altındaki çocuklar Honor of Kings’i günlük 1 saatten fazla oynayamayacak. 12-18 yaş aralığında olan oyuncuların ise günlük 2 saatlik limiti olacak.

200 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Honor of Kings için alınan bu karar hakkında açıklama yapan Tencent, "Çin’deki mobil oyunlarda hoşgörüyü engelleyecek kurallar bulunmamakla birlikte çocukların oyun zamanlarını sınırlayarak, ebeveynlerin endişelerini tamamıyla ortadan kaldırmaya yönelik bir karar verdik” dedi.

Bu haberin duyurulması şirkete pek yaramadı. Yapılan bu duyurunun ardından şirketin hisseleri yüzde 5,1 oranında düşüş yaşadı.

Bu düzenlemenin yalnızca Honor of Kings ve Çin’e özel olarak mı geldiği, yoksa League of Legends, Strike of Kings gibi tüm oyunlarda bu sisteme mi geçileceği şu an için bilinmiyor. Sizce Tencent’in yaptığı bu hamle çocukları tehlikelerden uzak tutabilir mi?