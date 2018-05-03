Londra'da Cep Telefonlarından 30 Kişinin Yaralandığı Patlama

Londra'da gerçekleştirilen Musevi Bayramı etkinliklerinde yaşanan patlama, bir çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Ancak olayın sebebi daha enteresan olabilir: Cep telefonları.

Londra'da her yıl geleneksel olarak kutlanan, Lag BaOmer olarak adlandırılan kutlamalar esnasında gerçekleşen patlamada, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaşanan patlamanın ilk olarak terör saldırısı veya benzeri bir sebepten gerçekleştiği düşünülse de, patlamaya sebep olan şeyin cep telefonları olabileceği iddia ediliyor.

Patlama yaşandığı esnada, kalabalıkta yer alan kişilerden konuyla ilgili çeşitli bilgiler geldi. Buna göre kalabalıktan birkaç kişi, yapılan konuşmalarda cep telefonlarının yerildiği ve hayatımızda gereğinden fazla yer ettiği yönünde söylemler olduğu sırada gaza gelerek, telefonlarını yanan ateşe fırlattığı ve patlamanın bu sebeple gerçekleştiği iddiası mevcut. Patlamanın yaşandığı anın videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bununla birlikte Musevilerin haber sitesi Yeshiva ise patlamanın benzin kaynaklı gerçekleştiğini iddia etti. Patlamanın gerçekleştiği Stamford Hill'de polis birimlerinin konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Henüz resmi ağızlardan gelen bir açıklama olmasa da, patlama esnasında 20 kişinin hafif yaralarla hastaneye dahi gitmediği, 10 kişininse hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şu an için patlamada hayatını kaybeden herhangi birinin olmadığı söyleniyor.