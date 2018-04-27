Londra'da Fotoğraf Yarışmasında Karıncayiyen Skandalı

Bir karınca yiyen oldukça ilginç bir şekilde son günleri sarn bir vahşi yaşam fotoğrafçılığı skandalının merkezinde bulunuyor.

Londra'da bulunan Doğa Tarihi Müzesi Cuma günü yaptığı duyuruda, 2017 Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafı yarışmasında kazanan fotoğrafın diskalifiye edildiğini açıkladı. Fotoğrafçı Marcio Cabral tarafından "gece yarışçısı" başlıklı görüntü, Brezilya'daki Emas Milli Parkı'nda bir karınca yiyenin olduğunu gösteriyordu. Ancak detaylı bir inceleme yapan müze ekibi, karınca yiyenin parkın ziyaretçi merkezinde bulunan ve doldurulmuş bir hayvan olduğuna kanaat getirdi.

Kimliği belli olmayan kişilerin şikayeti üzerine ortaya çıkan skandala ilişkin olarak müze bir inceleme ekibi kurdu. Temsil edilen hayvanın yüksek çözünürlüklü fotoğrafını inceleyen ekip yarışmaya katılan fotoğrafçı Cabral'ın çektiğiyle karşılaştırdı. Fotoğraftaki karıncayiyenin aynı olduğunu belirleyen ekip fotoğrafı diskalifiye etti. Müzeden yapılan açıklamada birbirinden bağımsız çalışan beş bilim insanı, hayvanın duruşunu, morfolojisini, boynunda ve başındaki kabarık tüyleri ve desenleri inceledi ve iki fotoğraftaki karıncayiyenin çok benzeyen kısımları olduğunu belirttiler ifadeleri kullanıldı. Buna karşın fotoğrafçı Cabral, karıncayiyenin gerçek olduğu konusunda kararlı bir tutum sergiledi.

Yine de yarışma yetkilileri, fotoğrafçının izleyicileri fotoğrafın gerçek olduğu yönünde kandırdığına kanaat getirdi ve kuralları çiğnediği gerekçesiyle yarışmadan men etti. Bununla birlikte fotoğrafçının ve fotoğrafın 'kazanan' ünvanının alındığı söylendi ve Cabral'ın sonraki yarışmalara katılamayacağı açıklandı.