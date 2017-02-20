Londra’daki King’s Üniversitesi Hastanesi, çocukları MR taramalarına alıştırmak için Google Play ekibiyle ortaklaşa geliştirilen bir sanal gerçeklik uygulamasını kullanıyor.

Londra’daki King’s Üniversitesi Hastanesi, tıbbi testleri çocuklar için daha kolay hale getirmek amacıyla sanal gerçeklik teknolojisinden yararlanıyor. Hastane, çocukların bir sanal gerçeklik deneyimi aracılığıyla MR sürecini anlamasına yardımcı olacak bir uygulama geliştirmek için Google Play’in uzman ekibiyle iş birliği yaptı.

Bir röntgen uzmanı sürecin nasıl işlediğini anlatırken geliştirilen uygulama, çocukların bu süreci 360 derece olarak görebilmesini sağlıyor. Aranızda daha önce MR çektirenler varsa bilirler. MR sırasında hastanın son derece hareketsiz kalması gerekir. Bunun da bir çocuk için ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. King’s Üniversitesi Hastanesi’ndeki yetkililer ise bu uygulamanın, çocukların MR tarayıcısının içindeymiş gibi hissetmelerini sağladığını belirtiyor. Böylece çocuklar tarama sırasında makinenin çıkarttığı seslere alışma fırsatı yakalıyor ve hareketsiz kalmaları gerektiğini öğrenebiliyorlar.

“My MRI at King’s” isimli bu uygulama, Google Play’de bulunuyor. Uygulamanın Google Play sayfasına buradan erişebilirsiniz.