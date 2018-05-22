Ramazan ayı geldiği için zekat vermek amacıyla imkanı bulunan pek çok Müslüman, yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşmak istiyor. Yapılacak bağışlar için bazı yerlerde ve özellikle camilerde çeşitli organizasyonlar düzenleniyor, bu sayede daha çok insana ulaşılıyor. Ancak Londra’daki bu Türk camii, dini olarak caiz olmadığı söylenen Bitcoin ile zekat toplayacak.

Dijital çağın getirilerinden birisi olan kripto paralar ve Blok Zinciri teknolojisi, beraberinde pek çok tartışmayı da getirdi. Bir balon olduklarını söyleyen ekonomistlerle, geleceğin para birimi olduklarını söyleyen ekonomistler birbirlerine düştüler. Nitekim tartışmaların tek boyutu da ekonomik boyut değil. Geçtiğimiz aylarda Diyanet, Bitcoin’in dinen caiz olmadığını açıklamıştı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Shackwell Lane Camii, Ramazan ayı boyunca toplayacağı zekatlar için Bitcoin kabul edeceğini açıkladı. Ayrıca bu camiye gelen Müslümanlar Bitcoin ile sadece zekat değil, sadaka da verecekler. İlginç olan detay ise bu caminin zamanında Türk İslam Vakfı tarafından kurulmuş olması. Hatta İngiltere’deki tek Türk camii olan Shockwell Lane, bu bağışlar için internet sitesinde Bitcoin ve Ethereum adreslerini de yayınladı.

Caminin Türk yöneticisi Erkin Güney, “Camide kripto paralarla zekat verme konusunu ilk defa dile getirdiğimizde kimse kripto paralar hakkında birşey bilmiyordu. Yurt dışında da birkaç tane camiinin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü duyduk, fakat İngiltere’de bu konuda bir ilki gerçekleştireceğiz. Umarım kampanyamız başarıya ulaşır ve bağış toplayabiliriz. Zaten işe yararsa dünyadaki tüm hayır kuruluşları da aynı şeyi deneyecekler” açıklamasında bulundu.

Caminin Baş İslam Danışmanı, Tarih ve Din Bilimleri uzmanı Zayd al Khair, “Bitcoin ve diğer kripto paraların kullanımının artmasıyla İslam alimleri arasında da tartışmalar başladı. Başlangıçta birçok olumsuz görüş dile getirilse de şu anda pek çok alim kripto paraların temel İslam ilkelerinin ihlal edip etmediğini araştırmak için objektif bir şekilde çalışıyor. Hatta yakın zamanda bazı alimler, kripto paraların savunuculuğunu dahi üstlendiler” dedi.

İslam dininde bildiğiniz üzere faiz hoş karşılanmıyor. Kripto paralar ise dalgalı yapısıyla, çoğu insanı zengin edip pek çok insanında servetini yok etti. Bu açıdan bakıldığında tartışmaların hala süreceğini öngörebiliriz, ancak aynı tartışmalar zaten halihazırda kullandığımız yasal mevzuatı olan paralar için de geçerli.

Shackwell Lane Camii’nin sadece muhtaçlara yardım etmek amacıyla başlattığı bu girişim gerçekten de pek çok insana ulaşabilir. Umarız pek çok yardım kuruluşu da tıpkı Khair’in söylediği gibi benzer bir sistem getirir.